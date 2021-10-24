中俄艦隊首次同時通過大隅海峽　日本戰鬥機緊急升空應對

中俄兩國海軍10月17日至23日在西太平洋相關海域組織實施了首次海上聯合巡航。



根據日本防衛省統合幕僚部10月23日最新通報稱，海上自衛隊於22日下午1時左右，在高知縣足摺岬南約180公里的海域中確認了正在向西航行的中俄海軍聯合編隊，隨後編隊通過大隅海峽駛入東海，這也是日本防衛省首次確認到中俄兩國海軍艦艇同時通過大隅海峽。

另外通報提到，10月23日10時許，在長崎縣男女群島東南偏南約130公里海域，還確認到中國海軍055型導彈驅逐艦進行了艦載直升機起降活動。

通報稱，上述編隊同此前在須美壽島和鳥島之間海域確認到的艦艇組成一致。對此，日方已派出巡邏機、護衛艦等進行情報收集及警戒監視，並緊急起飛戰鬥機應對艦載直升機起降活動。

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10月14日至17日，中俄海軍在俄羅斯彼得大帝灣附近舉行「海上聯合-2021」聯合軍事演習。10月18日，在演習結束後第二天，日本自衛隊統合幕僚監部通報，當天8時在北海道奧尻島西南的日本海發現正在向東航行的中俄海軍編隊。中俄編隊隨後於中午時分通過津輕海峽向北太平洋航行。日方稱，中俄海軍同時穿越津輕海峽尚屬首次。

另外，中國國防部22日也發布消息稱，10月17日至23日，中俄兩國海軍位於西太平洋相關海域組織實施首次海上聯合巡航。雙方共派出10艘艦艇、搭載6架艦載直升機組成聯合編隊，位日本海、西太平洋、東海海域開展聯合巡航，並組織聯合航渡、聯合機動、實際使用武器等科目演練。巡航期間，聯合編隊嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領海。

中國國防部表示，此次海上聯合巡航，旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，提升雙方聯合行動能力，共同維護國際和地區戰略穩定。此次行動是中俄兩軍年度合作計劃內項目，不針對第三方。