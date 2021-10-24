河北家長質疑學校食堂衛生被刑拘　官方指想轉學未果「尋釁滋事」

日前河北省臨漳縣有５名家長因反映局直實驗中學學校食堂「饅頭長毛白飯生蛆」多名學生上吐下瀉，警方刑事依「尋釁滋事」罪刑事拘留，其中一人被批捕，引發內地網民熱議。



對此，臨漳縣成立調查組24日回應澄清該實驗中學未出現學生食物中毒現象，回應指出日前該中學校長調到臨漳縣第七中學任校長，部分學生家長要求孩子也轉學到縣第七中學未果發布不實訊息更毆打教師，目前已立案偵查。



10月22日，華商報新媒體發佈《參與反映學校食堂衛生問題，5家長因尋釁滋事被刑拘，教育局：反映不屬實，檢方：案件系機密不便透露》被許多媒體轉載，在內地網絡引發廣大討論。

該報導指出，臨漳縣（教育）局直實驗中學食堂衛生不佳，開學第三天就傳出有孩子肚子痛，家長向地方教育局反映並且到食堂拍了照片上傳，事發後，臨漳縣局直實驗中學食堂被貼上了封條，學校也被責令整改，孩子們都轉到別的學校借讀。9月11日共有5名家長因「涉嫌尋釁滋事罪」被刑事拘留，其中一人被批捕。

對此，臨漳縣政府今回應指出，9月8日臨漳縣局直實驗中學報警稱有學生家長要強行進校接走學生，擾亂學校秩序。警方到場後發現有大量學生家長聚集校園內，了解後發現，是因為該中學的校長要調到縣第七中學任教，部分學生家長要求孩子也轉學到縣第七中學。

但因為並不符合當地招生政策，家長到學校交涉轉學失敗便開始在微信群裡散布不實消息，指該校有30、40個孩子拉肚子，學校不讓孩子離開，導致大量家長聚集在臨漳縣局直實驗中學。

9月9日淩晨，部分學生家長沖進學生宿舍叫醒自己孩子回家。另有部分家長強行進入學校餐廳翻看食材，拍照攝影並伴有不實言論。學校老師勸說時，更被其中一位家長毆打。9月11日，縣公安局對其中一名家長劉某採取刑事拘留措施，10月17日經臨漳縣人民檢察院批准對其執行逮捕，其他家長因犯罪情節較輕微，經臨漳縣人民檢察院決定不予批准逮捕，而毆打老師的該名家長因是未成年人的唯一法定監護人被採取監視居住措施。

臨漳縣政府指出，在網絡廣傳的報導未經實地採訪，報道內容為家長單方所說內容。官方調查結果發現， 縣局直實驗中學未出現學生食物中毒現象，當天僅有一名學生腹痛，且並非是食物中毒，該學校食堂的食品食材檢測也都符合標準。目前該校學生都暫時轉移至其他中學上課，未受影響。