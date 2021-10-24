加強劑｜衛健委：18歲以上人群接種滿6個月可打　涉科興等4款疫苗

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（23日）新增本土確診病例26宗，本土無症狀感染者4宗。

央視今日（24日）報道指，近日國務院聯防聯控機制啟動了新冠疫苗加強免疫接種工作，完成國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司的滅活疫苗和天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗全程接種滿6個月的18歲及以上人群可進行一劑次加強免疫。



國家衛生健康委疾控局副局長吳良有24日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，當前，全球新冠肺炎疫情仍處於大流行階段，境外疫情輸入中國風險依然很大。開展加強免疫，對於保護易感人群，有效遏制疫情傳播具有重要意義。

根據專家研究論證結果和疫情防控需要，近日國務院聯防聯控機制啟動了新冠疫苗加強免疫接種工作，完成國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司的滅活疫苗和天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗全程接種滿6個月的18歲及以上人群可進行一劑次加強免疫。

根據疫情防控需要，目前加強免疫接種優先在感染高風險人群和保障社會基本運行的關鍵崗位人員中開展。同時要求各地統籌考慮口岸、邊境、重大活動等疫情防控需要和60歲及以上等感染後導致重症風險高的高危人群等因素，擴大加強免疫接種人群範圍。對其他符合條件且有接種需要的人群也提供加強免疫接種服務。

此外，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，3月以來，中國南、北方省份流感活動高於2020年同期水平，且9月份以來南方省份流感活動水平呈明顯上升趨勢，今冬明春新冠疫情與流感等呼吸道傳染病出現疊加流行的風險依然存在。