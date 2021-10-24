江蘇南京航空航天大學實驗室爆燃2死9傷　空中升起蘑菇雲

今日（24日）下午3時許，江蘇南京市江寧區南京航空航天大學將軍路校區有實驗室發生爆燃，2死9人傷，事故原因有調查中。

網傳消息指，死傷者均為研究生，事故主要原因是學生在鎂鋁合金着火後潑水救火導致。



南京航空航天大學通報，事發於下午3時52分，將軍路校區材料科學與技術學院材料實驗室發生爆燃並起火。消防到場處置，及時撲滅明火。校方將11名傷者送往醫院救治，其中2人經搶救無效死亡。

現場圖片顯示，空中升起黑煙及蘑菇雲，爆燃位於材料科學與技術學院一實驗樓，事故發生後樓棟漆黑，室內仍可見到明火；有消防隊員到場處置，醫護人員在現場救治傷者。

《極目新聞》報道，該校學生透露，自己是在QQ聊天群組中獲知消息，此事讓大家在群內討論了對化學專業的恐懼；據其了解，事故應該是做實驗導致爆燃，但具體原因尚不清楚。一名租住在該校附近的市民稱，從6樓家中能看見事故現場位於材料科學與技術學院實驗樓，事發時她聽到一聲巨響，然後大樓開始冒黑煙，救護車進進出出有4、5次。

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南京航空航天大學創建於1952年10月，是中華人民共和國創辦的第一批航空高等院校之一。1978年被國務院確定為全國重點大學；1981年經國務院批准成為全國首批具有博士學位授予權的高校；1996年進入國家「211工程」建設；2000年經教育部批准設立研究生院；2011年，成為「985工程優勢學科創新平台」重點建設高校；2017年，進入國家「雙一流」建設序列。

學校現隸屬於工業和信息化部。 2012年12月，工業和信息化部、中國民航局簽署協議共建南京航空航天大學。 2018年12月，工業和信息化部、教育部、江蘇省共建南京航空航天大學。