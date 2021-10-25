內地疫情｜增35宗本土確診　內蒙古額濟納旗實施「足不出戶」抗疫

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（24日）新增本土確診病例35宗，本土無症狀感染者3宗。

內蒙古額濟納旗發布公告，自25日零時起，對廣大居民和遊客實行足不出戶的居家抗疫措施。



本土確診病例方面，內蒙古19宗，其中阿拉善盟18宗、錫林郭勒盟1宗；貴州4宗，均在遵義市；甘肅4宗，其中蘭州市3宗、嘉峪關市1宗；北京2宗，其中豐台區1宗、海澱區1宗；河北2宗，均在邢台市；湖南2宗，均在長沙市；陝西2宗，均在西安市。此外還有5宗由無症狀感染者轉為確診病例（河北2宗，湖南2宗，貴州1宗）。

本土無症狀感染者方面，北京1宗，在豐台區；四川1宗，在自貢市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。

10月20日夜間，內蒙古自治區額濟納旗民眾進行核酸檢測。（中新社）

內蒙古額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部24日晚發布公告，宣布自25日零時起對廣大居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果者，將依照法律法規嚴格追究民事、刑事責任。

公告又表示，廣大居民和遊客在足不出戶（店）居家抗疫期間，在用餐、用藥和其他生活物資保障方面，居民可聯繫社區或小區值守工作人員進行代買代送服務；遊客可聯繫酒店工作人員、商家、志願者進行代買代送服務。

北京病例均直接或間接與內蒙古旅遊相關

內媒《新京報》報道指，截至24日下午3時，北京已報告15名京外關聯感染者，涉及豐台區、昌平區、海淀區，可發現3支較清晰的傳播鏈，其感染方式包括同乘、共同生活、共同打牌。

報道又指，其中兩支傳播鏈為同一來源，均與內蒙古旅遊相關。感染的15人中，「上游」為外省返京，與病例同乘，或在西北多地旅遊。

據北京市疾控中心副主任龐星火24日表示，本次疫情中的感染者以55歲及以上人群為主，均直接或間接與內蒙古旅遊相關，多數病例病毒載量高，呈現傳播速度快、波及範圍廣、涉及場所多樣的特點。