台女星打完疫苗超難受躺2天頭痛發燒　醫生：可能是嚴重發炎反應

台灣女星梁家榕出道多年，是演藝圈出名的凍齡女神，日前（20日）她在Facebook透露已接種第一劑BNT疫苗（BioNTech疫苗），原本以為自己已經50歲，副作用不會太嚴重，卻沒想到反應超乎想像，打完疫苗非常難受！



梁家榕表示，打完BNT疫苗後第1個小時出現疲倦，頭脹反應，4個小時之後嚴重頭痛，第2天還有反胃及輕微腹瀉。梁家榕說「手臂疼痛、身體痠痛、輕微發燒，通通中獎！」因此已連續2天躺在床上，且一定得吃止痛藥才能緩解頭痛。她也詢問網友「有人打第一劑BNT，跟我一樣超難受嗎？」。

她在Facebook透露已接種第一劑BNT疫苗（BioNTech疫苗），原本以為自己已經50歲，副作用不會太嚴重，卻沒想到反應超乎想像，打完疫苗非常難受！（Facebook@梁家榕截圖）

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接種疫苗後的不適症狀，有可能是過敏或發炎反應

台灣台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙表示，疫苗副作用發生與否，和人的體質有關。BNT疫苗的組成除了mRNA還有佐劑等，若對佐劑中的成分過敏，有可能會造成發燒、胸痛、拉肚子等情況。

另外，也有可能是接種疫苗後刺激免疫系統產生抗體所造成。如果抗體的產生來得又快又多，也有可能造成身體暫時性發炎反應，這些發炎反應就會導致腹瀉等情況。周百謙說，就梁家榕的不適症狀看起來，有可能是嚴重的發炎反應，還不至於到疫苗的不良反應。

抽血了解血液的生物標記，作為是否接種第二劑的參考

周百謙指出，一般來說，發生這種狀況可到醫院進行抽血檢查，了解施打疫苗後血液的生物標記，如淋巴球、白血球改變，以及發炎系數的變化，就可以知道是單純過敏，還是打完疫苗後造成全身性發炎反應；若是嚴重的全身性發炎反應，第二劑就要特別小心。

周百謙建議，梁家榕接種完BNT後的前2天症狀就這麼嚴重，且也較其他人接種第一劑疫苗後嚴重許多，也非年輕人，可能要注意身體是否有其他發炎狀況。若梁家榕半年以上未曾做過抽血檢查，建議至醫院進行基礎血液檢查較為保險，確認打完第一劑疫苗後有哪些變化存在，才可以做為第二劑是否施打的參考。

接種疫苗後手臂痠痛是正常反應

周百謙說，接種完第一劑BNT疫苗後，最常見的副作用仍是手臂痠痛，由於是將疫苗打入肌肉層，肌肉層本身就有淋巴球細胞，因此會有痠痛是正常的反應，建議觀察即可，也不需要冰敷或熱敷。周說，由於熱敷會造成血流量增加，並不是很好的選擇，而短時間的冰敷未必能改善腫脹，建議依當時情況的嚴重性，決定是否給予消炎止痛藥物。

接種疫苗後的副作用由於每個人體質不同，大部分約2至3天就會緩解，也有些人會到7天左右，7天以上還是不舒服，務必就醫。若是有胸痛、胸悶、走路喘、全身異常疲倦，則有可能出現最嚴重不良反應「心肌炎」機率相當高，須立刻至急診。

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