渤海銀行28億存款疑遭挪用質押擔保　借貨方被揭發竟是「假國企」

渤海銀行的南京分行被指在江西企業濟民可信集團不知情的情況下，將其兩家子公司的28億元（人民幣，下同）存款用作華業石化南京有限公司（以下簡稱「華業石化」）的貸款質押擔保，引發關注。

涉事的華業石化被揭發竟是「假國企」。此外，本次事件還可能涉及300餘枚「公章造假」的問題。



工商信息顯示，華業石化所在地為南京市玄武區板倉街9號C1幢。（《證券時報》）

《紅星新聞》報道指，天眼查APP顯示，華業石化成立於2019年3月1日，法定代表人王軍，經營範圍包括危險化學品經營；石油製品、燃料油、潤滑油的銷售等。

股權穿透圖顯示，華業石化由江蘇華之業能源發展有限公司（簡稱「華之業能源」）100%控股，華之業能源由北京華昌置業有限公司（簡稱「華昌置業」）100%持股，而華昌置業又由中國石油天然氣集團有限公司100%控股。天眼查還顯示，華業石化監事左慧明，曾在國家電力公司任職。

然而在本年9月26日，中石油集團子公司華昌置業曾發表聲明，否認了與華之業能源存在任何實控關係。華昌置業在聲明中稱，公司發現不法分子冒用華昌置業的名義，虛假註冊了江蘇華之業能源發展有限公司、山東國油華錦石油科技有限公司和國化實業集團（河南）有限公司。

此外，《證券時報》報道指，濟民可信集團接受採訪時稱，銀行用於辦理質押擔保的材料中，應有大量偽造的公章，不排除有銀行人員牽涉其中。據了解，相關材料中有300多個公章疑似偽造。

渤海銀行去年在香港上市。（天津廣播）

據早前報道，江西企業濟民可信集團的兩家子公司「山禾藥業」與「恒生製藥」在渤海銀行南京分行的總存款數為33億元。截至目前，總計有28億元已經在企業不知情的情況下，用於為華業石化的貸款提供質押擔保。

事件曝光後，渤海銀行發布聲明稱，「在與相關企業日常業務辦理過程中，我分行發現企業間異常行為，已向公安機關報案，依法尋求司法解決」。

濟民可信集團則在24日在官方微信發文質疑渤海銀行南京分行的做法，其中包括在案發當日（8月19日）該集團獲知有人正在銀行櫃枱冒充其集團人員辦理存款質押手續時，財務人員第一時間致電分行要求立刻報警，該行為何當時不報警？該文又透露，集團在多次交涉無果後，在9月3日向無錫警方報警。