江西企業28億存款不知情下被質押擔保　渤海銀行：已報警

據內媒《中國基金報》今日（25日）報道，在香港上市的渤海銀行的南京分行被指在一家企業不知情的情況下，將其28億元（人民幣，下同）存款用作其他公司的貸款質押擔保，引發關注。



報道指，江西企業濟民可信集團的兩家子公司「山禾藥業」與「恒生製藥」在渤海銀行南京分行的總存款數為33億元。截至目前，總計有28億元已經在企業不知情的情況下，用於為華業石化南京有限公司（以下簡稱「華業石化」）的貸款提供質押擔保。

8月19日，山禾藥業法人代表于江華接到渤海銀行南京分行營業部工作人員來電，工作人員稱有人正在櫃枱將電子存款轉為紙質存單，並以此為他人貸款辦理質押。于江華的上級公司相關負責人致電渤海銀行南京分行櫃枱進行詢問，銀行櫃枱人員確認的確有一名女性在辦理5億元存單質押業務。該負責人當即聲明，企業從未准許任何人辦理存款質押事宜，並要求銀行立即報警。

山禾藥業和恒生製藥後來曾嘗試支取每一筆存款，但均無法支取，經與銀行核實，確認每一筆都已經被質押，共計28億元。

渤海銀行去年在香港上市。（天津廣播）

報道指，在交涉過程中，渤海銀行方面一邊致歉，一邊卻又提出，希望能夠允許銀行繼續用山禾藥業的5億元存款，為華業石化從渤海銀行貸款提供存單質押。

至8月25日，因華業石化未能在還款日償還貸款，渤海銀行南京分行強行劃扣了恒生製藥4.5億元存款。

事件曝光後，渤海銀行發布聲明稱，「在與相關企業日常業務辦理過程中，我分行發現企業間異常行為，已向公安機關報案，依法尋求司法解決」。

濟民可信集團則在24日在官方微信發文質疑渤海銀行南京分行的做法，其中包括在案發當日（8月19日）該集團獲知有人正在銀行櫃枱冒充其集團人員辦理存款質押手續時，財務人員第一時間致電分行要求立刻報警，該行為何當時不報警？該文又透露，集團在多次交涉無果後，在9月3日向無錫警方報警。