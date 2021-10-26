國產HPV疫苗「馨可寧」獲世衛組織預認證　可供聯合國系統採購

近日，國產子宮頸癌疫苗（即HPV疫苗）——馨可寧（Cecolin），正式通過世界衛生組織預認證，可供聯合國系統採購。這亦是首款獲世衛組織預認證的國產HPV疫苗。



國產子宮頸癌疫苗（即HPV疫苗）——馨可寧（Cecolin），正式通過世界衛生組織預認證。（微博＠中國新聞網）

據國家藥監局周二（26日）通報，廈門萬泰滄海生物技術有限公司生產的，雙價人乳頭瘤病毒疫苗——馨可寧（Cecolin），正式通過世界衛生組織預認證，可供聯合國系統採購。

據了解，馨可寧雙價人乳頭瘤病毒疫苗（16型、18型）是一種注射用疫苗，在2-8℃的儲藏條件下，有效期為24個月。

國家藥監局指，馨可寧雙價人乳頭瘤病毒疫苗，是第六個通過世界衛生組織預認證的中國國產疫苗，標誌著中國疫苗產品的監管、研製和生產體系及產品質量獲得了國際的廣泛認可。

國家藥監局稱，接種人乳頭瘤病毒疫苗將惠及全球尤其是廣大發展中國家女性，推動世界衛生組織《加速消除宮頸癌全球戰略》的實現。

HPV疫苗可用來預防女性子宮頸癌和男、女生殖器癌以及生殖器疣。（中新社）

2020年1月1日，國家藥監局發布消息指，正式批准馨可寧疫苗上市註冊申請，該疫苗亦成為首個獲批的國產PV疫苗，適用於9-45歲女性。另據廈門萬泰消息，馨可寧的定價為每支329元人民幣（約合401元港元），9-14歲女性只需要接種2針，15-45歲女性則需接種3針。

據悉，HPV疫苗可用來預防女性子宮頸癌和男、女生殖器癌以及生殖器疣。一般HPV疫苗分為雙價、四價、九價（本港分別稱「二合一」、「四合一」、「九合一」），而「價」指的是疫苗針對的病毒亞型的種類數。

目前，在通過世界衛生組織預認證的疫苗中，有4款HPV疫苗，分別是英國葛蘭素史克公司（GSK）生產的HPV雙價疫苗、美國默沙東公司（MSD）生產的四價、九價疫苗，以及廈門萬泰的HPV雙價疫苗。