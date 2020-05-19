【國產HPV疫苗】湖北10歲女孩接種內地首針　母親陪伴一同接種

國家藥監局早前批准首批國產HPV疫苗「馨可寧（Cecolin）」上市，適用於9歲至45歲女性，內地今年5月份起可預約接種這批疫苗。 據內媒報道，一名10歲的湖北女孩周一（18日）在母親陪同下，接種了第一針國產HPV二價疫苗。

首批國產HPV疫苗由廈門萬泰滄海生物科技有限公司生產，疫苗名稱為「馨可寧（Cecolin）」。（武漢晚報）

報道稱，44歲的彭女士是一名產科醫生，當日她帶著10歲女兒可可到湖北省婦幼保健院婦女保健科成人疫苗門診，可可在護士的幫助下進行預約確認，再由醫生詢問病史並溝通疫苗接種後的注意事項，隨後開始疫苗注射，整個流程約10分鐘，最後留院觀察半小時。

據悉，國產宮頸癌疫苗價格為進口的一半，定價為每支329元人民幣，9歲至14歲女性只需接種兩針，15歲至45歲女性則要接種三針。彭女士當日也一同接種了國產HPV疫苗，她表示，在決定給自己和孩子接種國產疫苗前，就研究了二價、四價、九價疫苗的區別，還有進口與國產疫苗的相關資料，最後得出結論就是國產二價疫苗對高致病型別的病毒保護效率和進口疫苗完全一樣，價格卻便宜至少一半。

彭女士的女兒接種國產HPV二價疫苗。（武漢晚報）

目前只有二價疫苗適合15歲以下的女性接種。彭女士稱，為了讓女兒早些擁有抵抗病毒的免疫力，就做了預約。「作為醫護人員，我很清楚，越早接種，效果越好。」

國產宮頸癌疫苗獲批之前，內地也有進口二價、四價和九價HPV疫苗，分別適用於9-45歲、20-45歲和16-26歲女性。近三年來，HPV疫苗預約的熱度一直未減，頗受追捧，九價疫苗最為「熱門」。

此前有報道稱，內地第二代宮頸癌疫苗（九價）已完成二期臨床試驗，即將開展三期臨床試驗。此外，內地研究團隊正在發展結構疫苗學技術，研製第三代宮頸癌疫苗（二十價），並稱保護率有望達99%以上。

（武漢晚報）