【國產HPV疫苗】「馨可寧」在內地上市　下月起可預約接種

國家藥監局早前批准首批國產HPV疫苗上市，適用於9歲至45歲女性，是由廈門萬泰滄海生物科技有限公司生產，疫苗名稱為「馨可寧（Cecolin）」。據內媒報道，內地5月份起可預約接種這批疫苗。

中國的HPV疫苗市場缺口超過10億支，供不應求。（資料圖片）

報道稱，今年3月16日，國產宮頸癌疫苗通過了世界衛生組織PQ認證的形式審核，正式進入技術審評階段。目前已有印尼、巴基斯坦、孟加拉等國簽訂了引進國產宮頸癌疫苗的合作協議。

據了解，目前在全球上市的HPV疫苗共有3種，分別是英國GlaxoSmithKline公司生產的針對HPV16、18型的二價疫苗，以及美國Merck Sharp & Dohme公司生產的針對HPV6、11、16、18型的四價疫苗及針對HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型的九價疫苗。至今馨可寧則是全國首間申報生產的HPV疫苗，針對HPV16、18型，並被納入國家重大新藥創制專項支持。

馨可寧每支329元，價格是進口疫苗的一半。（資料圖片）

全球對於HPV疫苗的需求量約每年一億支，但供應量值有3000萬支，其中在中國以3.56億適齡女性、每人要接種三針計算，市場缺口更是超過10億支。供不應求下，進口HPV疫苗價格普遍偏高，例如九價疫苗全程費用約要4000元，二價疫苗亦要近2000元。馨可寧每支329元，9歲至14歲女性只需658元，15歲至45歲女性亦只要需987元，價格是進口疫苗的一半。

據悉，內地第二代宮頸癌疫苗（九價）已完成二期臨床試驗，即將開展三期臨床試驗。此外，內地研究團隊正在發展結構疫苗學技術，研製第三代宮頸癌疫苗（二十價），並稱保護率有望達99%以上。

（綜合報道）