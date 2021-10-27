商家的給好評就返錢行為違法？　揚州三網上外賣餐廳被罰1.2萬元

「好評返現」意為消費者在完成網購或外賣交易後，給予賣家好評並截圖發送，便可獲得少量現金紅包或優惠禮券的返還。

近年來，多數商家為得到好評都會發出「外賣返現卡」，令不少消費者為了返現而不得不做出好評。惟該行為或違反《反不正當競爭法》相關規定，江蘇揚州則有3間餐廳因此被處罰。



「好評返現」在內地的網購或網上外賣平台常見。（網上圖片）

據《中新經緯》消息，揚州市有3間餐廳因在外賣中放有「好評返現」卡，而被處罰1.2萬元（人民幣，下同）的罰金。揚州市市場監督管理局認為，「好評返現」誤導消費者對商品進行評價，違反了《反不正當競爭法》相關規定，依據法律作出上述處罰。

揚州市市場監督管理局又指，「好評返現」實質上是電子商務經營者通過貨幣返現對消費者進行交易賄賂，誘導消費者對產品和賣方的交易行為做出非客觀評價行為。這一行為嚴重侵害其他消費者的知情權、損害其他消費者的利益，不僅破壞了平台經濟的公平交易規則，更破壞了平台經濟的誠信規則和誠信文化。

較早前，國家市場監管總局於今年8月17日發布《禁止網絡不正當競爭行為規定》徵求意見稿，規定經營者不得採取以返現、紅包、卡券等方式足以誘導用戶作出指定評價、點讚、轉發、定向投票等互動行為。

而對於「好評返現」行為，有內地律師就認為，給不給好評的決定權掌握在消費者手中，好評返現嚴格來說並不違法。但亦有內地律師稱，「好評返現」屬於不正當競爭行為，侵犯了消費者的知情權，並且不利於社會誠信建設，違反了《消費者權益保護法》、《反不正當競爭法》等法律法規。

事實上，除了外賣平台之外，「好評返現」卡還普遍出現於網購行業，有不少買家就會因為購買多件商品而獲得多張「好評返現」卡，以次「回血」。

針對「好評返現卡」違法一事，有網民指：「要是商家不放卡了，感覺損失一大筆錢。」、「實不相瞞，好評返現是我雙11過後的主要經濟來源。」但亦有網民稱，「堅決不助長歪風邪氣，商品好就是好，不好就是不好，不會因為商家返紅包這種小恩小惠，在對商品不滿意的情況下給好評。」