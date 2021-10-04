網購筋膜槍被誤認性用品　包裹現侮辱字眼　女買家拒賠償要求嚴查

湖北武漢女子張媛（化名），上月在網上購買了筋膜按摩槍，收速遞時卻發現包裹上被人寫滿了許多不堪入目的侮辱字眼。她多次向涉事的「中通快遞」及有關部門反映，均未獲回覆。

對於調查結果遲遲未有出爐，中通快遞表示，自接到投訴後公司便開始調查此事，由於快遞經手人員及環節眾多，目前還未查到真相，核實需要時間。



包裹被人寫上侮辱字句。（微博＠半夏35761）

《極目新聞》報道，張媛表示，9月10日在網上購買一款用於按摩的筋膜槍，2日後收到包裹時，發現紙盒上寫有一段40個字的侮辱話語。她隨即向快遞點老闆反映，「平時我跟老闆就很熟，是老闆幫我找到分揀站的監控視頻並發給了我」。

閉路電視紀錄顯示，分揀站的一名男員工曾發現寫有侮辱字眼的包裹，他將包裹拿起看了約24秒後，遞給站在對面的女分揀員，對方查看後便將包裹繼續放回傳送帶上。

張媛先後兩次向中通快遞的客服投訴此事，至今還未得到回應，但在查詢系統上，兩次投訴都顯示已處理完成。其後，她通過「12305」郵政業消費者申訴小程序反映，依然未收到快遞公司的正面回覆。9月28日，張媛再向郵政業投訴，卻發現相同的投訴信息已無法提交，她翌日再次聯繫中通快遞的客服，對方回應稱正調查及核實。

張媛認為，自己的訴求一直被無視，於是在微博發聲。在她發布的4則帖文中，其中一條微博的評論區，中通快遞的官方微博曾留言稱「給您帶來這樣的麻煩實在是太抱歉了，為了更快處理好您的問題，我們已經私信聯繫您，請您回復一下相關單號，以便我們跟進處理，感謝您的理解與配合」。

她表示，中通快遞曾提出給予500元賠償，「站點老闆還到我上班的地方，對着收銀二維碼要給我掃1000元，說是精神補償，我都拒絕了」。張媛稱，自己的訴求不是補償或賠償，包裹上的侮辱字眼讓她無法容忍，認為快遞公司應該嚴查此事。

+ 1

中通快遞的工作人員稱，公司的安監部、客服部在接到投訴後已開始調查。經核實，該包裹9月10日由義烏網點攬收，途徑義烏和湖北鄂州兩地中轉分揀，9月12日下午4時武漢體院網點派件，投訴人簽收。由於快遞途經多個網點，相關工作人員正進行人員問詢和監控調查，核實需時。此外，該快遞由電商負責包裝，無法排除包裹上的字是電商工作人員所寫。

對於包裹上的侮辱字眼是否電商工作人員所寫，涉事網店表示，已經與快遞公司聯繫並調取閉路電視紀錄，「我們店員工不會做這種事，不知道是誰在惡作劇」。針對張媛提出的中通快遞不提供閉路電視紀錄的說法，工作人員表示，由於閉路電視紀錄涉及其他用戶的個人信息，擔心私下給投訴人會洩露其他用戶的信息。如果查到相關情況，會聯繫投訴人到場觀看，或交給警方處理。