東京奧運｜中國隊同款口罩淘寶熱賣　正版廠商聲明網購產品屬假貨

東京奧運賽事帶旺不少奧運周邊產品銷情，中國體育代表團戴的「奧運口罩」亦成為焦點。此前不少觀眾在網購平台找到了同款口罩，有商家的月銷量顯示高達8000單以上。



不過，作為口罩捐贈方的北京朋來製藥近日就發聲明強調，這款奧運口罩僅捐贈給東京奧運會中國體育代表團使用，在售的所有奧運口罩都是假冒商品。



中國體育代表團佩戴的口罩深受網民喜歡：

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據《北京日報》報道，市民張女士數日前在網上下單「奧運同款口罩」，收貨後還第一時間發朋友圈曬出自拍。打開淘寶等電商平台搜尋「奧運同款口罩」，也能看到不少商家出售「東京同款口罩」，甚至用上中國運動員楊倩戴口罩的照片作為示意圖。月銷量少則幾百，多則七八千，可見銷售火爆。

淘寶上的中國代表團「奧運同款口罩」一度熱賣。（淘寶網）

報道指，雖然部分商家標榜「資質認證、絕非三無」等，但正品廠商北京朋來製藥在官方微博發布聲明表示：「中國隊『奧運口罩』僅捐贈給東京奧運會中國體育代表團使用，不在網絡平台進行銷售。目前所有在售『奧運口罩』均為假冒偽劣產品，不僅違規使用國旗和奧組委標誌，還侵犯了我司的知識產權，嚴重損害我司聲譽！如消費者已購買假冒偽劣『奧運口罩』，建議向相關部門進行舉報，讓我們共同抵制『假冒偽劣』產品。」

朋來製藥其後在接受《央視》採訪時再次強調，公司在運動員出發前就已將所有口罩交付，目前並未有新的生產。而網絡銷售的仿製產品，與正品存在明顯差異。朋來製藥的負責人也指出，「正品與仿品對照，兩個五角星的配色是完全不一樣的，還有在奧運五環和中國國旗的印製清晰度方面，效果是完全不一樣的。」

中國隊的奧運口罩採用明亮的紅黃配色、書法形態的五角星圖案，再加上國旗和奧運五環標誌元素。（央視）

據負責人介紹，除了外觀差異外，這些仿製「奧運口罩」多為一次性普通防護口罩，並未達到醫用外科防護級別。法律專業人士則表示，這類產品確實可能涉及到侵權。由於中國有針對奧林匹克標誌的保護條例，如果其他人沒有取得奧林匹克標誌權利人的授權而使用了標誌，那就侵犯了奧林匹克標誌的專有權。

據觀察，部分淘寶商家在銷售仿製「奧運口罩」時，會在圖片上國旗和奧運五環標誌位置「打格仔」進行規避。而在正品廠商發表聲明之後，淘寶已清除相關假冒商品，目前搜尋「奧運同款口罩」、「中國隊口罩」均顯示「沒有找到相關的產品」。

朋來製藥則表示，考慮到大家的需求，正計劃跟官方進行合作。本屆奧運結束後，或對「奧運口罩」以及周邊的防護用品展開公益售賣。

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