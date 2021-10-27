美高官批華誤用聯大2758號決議　國台辦：美曾企圖搞「兩個中國」

美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）早前批評中國大陸誤用聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際組織之外。

大陸國台辦發言人馬曉光對此回應稱，「台灣不是一個國家」，又稱「中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權」，還批評美國在中美建交前，曾有過企圖「在聯合國搞『兩個中國』的劣跡」。



馬曉光稱，「中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權」。（新華社）

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）10月21日舉辦在線活動，探討聯大2758號決議對台灣造成的影響，華自強發言指台灣被排除在所有聯合國活動之外，就是因為「中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與。」

亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）則指出，聯大2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決。美國長年立場是台灣主權未在《三藩市和約》有定論，美方認知（acknowledge）中華人民共和國所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）。

10月27日，大陸國台辦在例行記者會上反駁這一說法，馬曉光表示，50年前，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復「中華人民共和國」在聯合國的一切權利，承認「中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。」

他重申，該決議從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了「中國在聯合國的代表權問題。」馬曉光說，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，「台灣不是一個國家，是中國領土不可分割的一部分，中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。」

馬曉光還批評，美國在中美建交前，曾有過企圖「在聯合國搞『兩個中國』的劣跡」。他表示，在2758號決議通過之日，也是美國等國提出「雙重代表權決議草案」遭否定之時。

馬曉光稱，美方一些人無視一中原則和國際關係基本準則，甚至與美國政府一再重申的「不支持台灣加入任何必須由主權國家才能參加的國際組織」立場相違背，並稱民進黨當局長期主張台灣代表權、台灣的國際空間，「就是想把台灣從中國分裂出去，本質就是搞台獨」。

他敦促美國政府有關官員，以實際行動恪守美國政府不支持「台獨」的立場，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要向台獨發出錯誤信號。