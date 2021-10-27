廣東明年起為14歲以下女生免費接種HPV疫苗　擬投入約6億元

廣東將於2022年起實施HPV疫苗（子宮頸癌疫苗）免費接種工作，並為14周歲以下女生免費接種。



廣東明年起為14歲以下女生免費接種HPV疫苗。圖為北京市民接種國產HPV疫苗。 （中新社）

廣東省財政廳周二（26日）發布消息指，計劃2022-2024年新增約6億元（人民幣，下同）用於HPV疫苗（子宮頸癌疫苗）免費接種工作。

當局將按照知情自願的原則，自2022年起對具有廣東省學籍、9月起新進入初中一年級且未接種過HPV疫苗的14周歲以下女生實施免費接種。據了解，免費接種的是二價疫苗，有望覆蓋所有人群。

據了解，廣東省財政廳近年來推進疫苗冷鏈配送和預防接種標準化建設，2019-2020年廣東省財政廳補助4.3億元，支持各地建設和改造90間市縣級疾控中心疫苗冷鏈儲存配送運輸設施等。

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與此同時，廣東還為東響應世界衛生組織《加速消除宮頸癌全球戰略》中提出的「在90%的15歲以下女孩中完成HPV預防性疫苗全程免疫」計劃，配合業務主管部門制訂工作方案，保障女性健康。

據悉，HPV疫苗可用來預防女性子宮頸癌和男、女生殖器癌以及生殖器疣。一般HPV疫苗分為二價、四價、九價（本港分別稱「二合一」、「四合一」、「九合一」），而「價」指的是疫苗針對的病毒亞型的種類數。