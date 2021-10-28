拉尼娜現象影響致北澇南旱　內地今冬氣溫會偏低嗎？

踏入秋季，本應是秋高氣爽的天氣，但北方多地一直下雨，山西、陝西等地遭遇嚴重秋汛；南方多地持續高溫，10月份仍頻頻出現30℃以上的炎熱天氣。

國家氣候中心主任、研究員宋連春解釋，受到多個氣候因素綜合影響，今秋內地出現了一定程度的「北澇南旱」氣候狀況，其中以赤道中東太平洋發生的拉尼娜現象影響最為嚴重。



北方累計雨量大，南方氣溫高

宋連春介紹，全球變暖導致氣候更加不穩定，極端天氣氣候事件頻繁發生且強度增大。今年入秋以來，內地氣候特點主要是北方地區累計雨量大、雨日多；南方地區氣溫高、高溫日數多，江南南部和華南部分地區出現氣象乾旱。

自9月起，全國平均降水量達131.3毫米，較常年同期偏多36.5%，為1961年以來歷史同期第二多。北方地區降水量較常年同期偏多1.4倍，華北地區降水量偏多2.1倍，西北地區偏多1.2倍；江南大部及湖北中部、廣東北部、四川西部、雲南等地的降水量則偏少2成至8成。北方地區平均降水日數為19.1天，比常年同期偏多5天，為1961年以來同期第三多。

9月以來，全國平均氣溫為15℃，較常年同期偏高1℃，為1961年以來歷史同期第三高。南方地區平均氣溫22.7℃，較常年同期偏高1.5℃，為1961年以來歷史同期最高。南方地區平均高溫日數為6.9天，比常年同期偏多5.7天，為1961年來歷史同期最多。南方地區溫高雨少，部分地區出現不同程度的氣象乾旱。

內地氣候受拉尼娜現象影響

據介紹，拉尼娜現象是指赤道中東太平洋海表溫度異常出現大範圍偏冷、且強度和持續時間達到一定條件的冷水現象。2020年8月至今年3月，赤道中東太平洋曾發生一次中等強度的拉尼娜現象。今年7月，赤道中東太平洋海溫開始再向偏冷狀態發展，於10月份進入拉尼娜狀態，預計在今冬再度形成一次弱到中等強度的拉尼娜現象。

宋連春表示，9月以來，熱帶大氣已表現出對冷水狀態的響應特徵，赤道中東太平洋對流受抑制，而赤道西太平洋對流活躍。受赤道中東太平洋冷海溫發展的影響，秋季以來，西太平洋副熱帶高壓脊線持續偏北，歐亞中高緯環流經向度大，冷空氣沿西北路徑頻繁南下影響中國。

西太平洋副熱帶高壓外圍暖濕氣流與北方冷空氣的共同影響，導致北方地區降水較常年同期異常偏多。與此同時，長江以南大部地區在西太平洋副熱帶高壓控制之下，降水偏少、氣溫偏高，氣象乾旱有所發展。

據了解，自1949年，歷史上共發生15次拉尼娜現象，其中10次中國冬季氣溫偏低，5次中國冬季氣溫偏高。由於每次拉尼娜現象的影響不盡相同，因此今冬不一定會出現氣溫偏低的情況。

拉尼娜現象，即赤道中東太平洋海表溫度異常出現大範圍偏冷、且強度和持續時間達到一定條件的冷水現象。（國家氣候中心）

北方地區需加強防災減災能力

「北澇南旱」對北方地區的防汛減災提出嚴峻挑戰。宋連春指出，北方對極端降水事件的應對能力、基礎設施，比南方較弱，因此需要多措並舉，注意進一步提升對強降水的防災減災能力。

他提出4項建議，首先是監測預警方面，加強對極端氣象災害的綜合監測系統建設，提高預測預報能力和預警信息發布能力，做到監測精密、預報精準、服務精細；其次，在信息管理方面，加強災害管理全過程的信息獲取、傳播、利用和反饋，提高災害管理的效率和決策科學性，有效運用人力、物力、財力。

再者，在災害風險管理措施方面，需立足防災、備災、減災、救災、重建的災害管理過程，改善極端氣象災害的孕災環境，降低承災體的暴露度和脆弱性，增強承災體的適應性和減災能力，提高對各類極端氣象災害潛在不利影響的應對能力，進一步完善防汛搶險救災各環節的機制和流程，加大提防險段、病險水庫、城市排水防澇設施等的巡查力度；最後，是需要進一步提高社會各界防災減災的意識，增加公眾的防災減災知識和技能。

宋連春表示，為更有效應對氣候變化，要強化基礎性工作，加強科技創新，完善氣候系統綜合觀測站網體系，加強氣候系統大數據能力建設，提高對氣候變化規律和機理的認識，推進地球系統模式發展。同時，要提高各個區域應對氣候變化與極端事件的能力，建立中國區域氣候變化預測預警業務，加強災害風險管理，強化氣候變化科技支撐與服務。