香港菜價隨內地飆升三四成？　元朗檔主：水災運輸限電多方面影響

每逢冬季，內地蔬菜價格都會飆升，連帶影響香港來貨價。據內地傳媒報道，全國蔬菜價格變化，主要與近期多地降溫降雨有關。

近期，香港菜價亦有漲升。《香港01》記者今日（26日）到元朗同益街市了解，有菜檔檔主透露，除了天氣原因，運輸、限電等亦令來貨價上漲，「所有菜都升咗三、四成」。



梁先生稱，香港菜價基本都上漲三、四成。（林芷瑩攝）

菜檔檔主梁先生表示，一向有三、四個地方主要供應蔬菜到香港，例如節瓜、青瓜、茄子、苦瓜等，一般由海南島供應，但本月連續有兩個颱風吹襲，連帶湛江供港蔬菜亦受影響；同時，港人打邊爐最愛食的菜心，一向來自河南、寧夏等地，但今年河南水災嚴重、農作物失收，導致寧夏供應超負荷，因此價格必定會上升，他甚至認為今年的來貨價仍屬合理。

除了生菜、菜心等價格上升，一般作調味、配料之用的芫茜亦有漲價，「唔知點解今年連芫茜都貴到嚇死人。前嗰幾日都喺攞緊廿幾蚊斤，呢幾日攞貨要卅幾蚊斤」。梁先生坦言，大公司或連鎖式菜檔因為入貨量大，售價相對會較低，但零售商其實所賺無幾，以寧夏尖葉菜心為例，他標價為15元一斤，「（攞貨）返嚟都要12蚊一斤，我仲要㓟，入面仲有兩支水，照計埋重量，每一箱都有2支。唔喺我哋呢啲零售商想抬高個價，喺本身來貨價已經嚇親人」。

除了受天氣影響，運輸問題亦導致價格上升。梁先生透露，香港司機開車到內地口岸後，需要下車在關口逗留一整日，貨車由內地司機開到供應點，將蔬菜運回關口，再由一直在關口逗留的香港司機開回香港交貨，「大陸唔會畀你走動㗎嘛，你要喺關口坐足一日，好慘㗎。幾多香港司機一個月4萬蚊5萬蚊都冇無人做，1500至2000蚊一日都無人做」。

值得一提的是，限電亦是菜價上漲的其中一個因素。梁先生指出，蔬菜收割後要放入冷庫保鮮，但受限電影響，「大陸嗰啲無可能自己買柴油返嚟發電，收成量少，變相價錢貴咗」。

他表示，不只是香港，內地的菜價同樣有上漲，以寧夏菜心為例，在東莞的售價要8元（人民幣，下同）一斤，「你唔好以為大陸平，深圳買菜心絕對會貴過香港，座底11、12蚊一斤。大陸直喺好高消費㗎，而家香港嘅消費力落後啦」。