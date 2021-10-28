胡潤百富榜｜長三角及粵港澳吸納逾半上榜富豪　香港人數超越廣州

胡潤研究院周三（27日）發布《2021胡潤百富榜》，67歲的農夫山泉董事長兼總經理鐘睒睒成為中國首富。

從企業家的出生地來看，以鐘睒睒為代表的浙商已連續四年成為進入百富榜人數最多的商幫。若以地域劃分，北京仍然是上榜企業家最多的城市。

另外，今年上榜的企業家中，逾三成來自長三角地區，和粵港澳兩大區域吸納榜上逾半的企業家，輿論認為長三角儼然已成新的造富中心。



胡潤百富榜前十位。（胡潤研究院）

今年胡潤百富榜的榜單門檻連續第九年保持20億元（人民幣．下同），其中進入前十的門檻為1930億元，較去年的2000億元降了70億元。

榜單顯示，截至今年9月15日，鐘睒睒財富達3900億元，較去年增長250億元，增幅達7%。而2918位企業家的總財富高達34萬億元，較去年的27.5萬億元增長24%，更為十年前的六倍。

以鐘睒睒為代表的浙商，已連續四年成為進入百富榜人數最多的商幫，在今年，包括溫商和甬商在內的浙商幫增加了27個上榜企業家，數人數達335人。至於粵商增加16人至309人，維持第二；蘇商增加33人至168人，維持第三；閩商增加一人，首次達百人大關，維持第四。

若以地域劃分，北京仍保持龍頭地位，成為上榜企業家最多的城市，達341人居住於當地。而深圳增加26人至301人，維持第二；上海新增78人至294人，位列全國第三；杭州以170人維持第四。至於香港、廣州、蘇州則分列第五至七位，該前七座城市佔總人數達一半。

上榜企業家居住地分佈。（胡潤研究院）

而在長三角地區，富豪誕生的速度矚目，今年上榜的企業家中，有984人來自該地區，佔總人數33.7%。

其中上海作為代表性城市，近兩年企業家進入百富榜的人數增長迅速，並佔今年上榜總人數的10%，其財富總和達3.1萬億元，佔總財富9%。值得一提的是，今年上海與深圳上榜富豪人數的差距已縮小至7人，按照趨勢，明年上海上榜的人數或可在十年內首次超越深圳。

另一方面，今年胡潤百富榜首次涵蓋港澳台地區的企業家，當中93歲的長江實業創辦人李嘉誠以2150億元位居第八位。

總體而言，在廣東及香港、澳門共有754名企業家登上今年的百富榜，當中香港有151人，比去年增加89人，一舉超越了112人的廣州。值得一提的是，今年財富下降最多的企業家為廣州恆大集團主席許家印，其個人財富較去年降了1600多億元至730億元，排名也從去年的第5位跌至第70位。

最後若以行業來看，製造業仍是上榜企業家的第一大財富來源，人數佔總榜27%。其中，先進製造佔六成，大健康行業人數佔10.8%維持第二，而房地產行業人數佔比持續下降，以9.4%位居第三。