新冠肺炎｜內地增48宗本土病例涉8省　料本輪疫情11月9日得到控制

據國家衛健委通報，內地昨日（28日）新增64宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例48宗，境外輸入病例16宗，無新增死亡病例，上海新增1宗境外輸入疑似病例。



新增本土病例中，包括內蒙古19宗，其中阿拉善盟18宗、錫林郭勒盟1宗；甘肅12宗，其中蘭州市10宗、張掖市2宗；黑龍江9宗，均在黑河市；青海3宗，均在西寧市；北京2宗，均在昌平區；寧夏2宗，均在銀川市；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州。含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在黑龍江）。境外輸入病例則包括廣東4宗，上海3宗，廣西3宗，浙江2宗，雲南2宗，北京1宗，內蒙古1宗。含5宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江2宗，廣東2宗，廣西1宗）

內地境外輸入現有375宗確診病例（重症病例1宗），現有2宗疑似病例。累計9562宗確診病例，累計9187宗治愈出院病例，無死亡病例。

截至昨晚24時，各地現有701宗確診病例（重症病例38宗），累計91665宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告97002宗確診病例，現有3宗疑似病例。累計追蹤到1244628名密切接觸者，尚有42199名密切接觸者在醫學觀察。

內蒙古呼和浩特市民眾在阿拉坦汗廣場上進行核酸採樣。 （中新社）

此外，各地報告新增23宗無症狀感染者，其中境外輸入20宗，本土3宗（均在山東日照市）；當日8宗轉為確診病例，其中境外輸入5宗；當日13宗解除醫學觀察，其中境外輸入12宗；尚有410宗無症狀感染者在醫學觀察，其中境外輸入369宗。

另一方面，蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統》昨日發布關於本輪旅行團新冠疫情的最新預測，顯示在當前政府採取的及時、有效的二級管控措施下，全國本輪疫情預計將於11月9日左右得到控制，累計確診病例數預計約592人。若採取三級管控措施或者仍有未發現的傳染鏈，全國本輪疫情預計在11月16日左右得到控制，累計確診病例數或將達到2416人左右。

此外，內蒙古額濟納旗自周一（25日）零時起，對廣大居民和遊客實行足不出戶的居家抗疫措施。不過正值當地觀賞胡楊林的旅遊旺季，近萬名遊客因此滯留。根據整體疫情防控形勢需要，當局經研判評估，決定昨日下午開始，用3天時間，對滯留在額濟納旗的自駕游客分期分批有序轉移安置到低風險地區，設立阿左旗巴彥浩特鎮、敖倫布拉格鎮、九湖源景區、阿右旗巴丹吉林鎮4個集中安置點，完成14天集中健康監測符合返程條件後，有序組織返鄉。