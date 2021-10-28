新冠肺炎｜瑞麗「長期封城」30萬人大逃離　市民崩潰：生活很難過

在過去一年，新冠肺炎疫情籠罩全球，大家仍然過着戴口罩、勤洗手的生活。相對而言，內地的疫情比其他地區穩定，但地處中緬邊境的雲南瑞麗連續爆發疫情，至今已三度採取封閉嚴管措施，而最近一輪疫情的壓力更與緬甸、柬埔寨等國電信網絡詐騙等違法犯罪活動人員回國自首有關。

在「長期封城」的影響下，瑞麗的工廠停工、商業停業、貿易停擺，當地人只能默默承受巨大的壓力。



瑞麗市民接受多輪的核酸檢測。（中新社）

瑞麗今年的第一波疫情始於3月29日。據雲南省衛健委公布的數據，當日發現9名感染者，其中4人為緬甸籍。4月13日，瑞麗市第三輪全民核酸結束，共採樣並檢測381163份，檢出陽性4份；4月20日，又在重點人群中檢出2宗病例。至此，此次疫情總共發現93宗確診病例，25名無症狀感染者。

7月4日，瑞麗市迎來第二波疫情，新增本土確診病例3宗，均在瑞麗市姐告邊境貿易區發現。據介紹，姐告國門社區邊境線長4.18公里，與緬甸木姐鎮接壤，邊境線上並沒有天然屏障，大多是以江為界、以溝為界。在本次疫情中，該地區短時間內就出現74宗病例。同月7日，瑞麗市姐告國門社區被調整為高風險地區，主城區實行封閉管理，所有市民居家隔離。

瑞麗市新冠疫情防控工作指揮部稱，第二波疫情與前一次的疫情有明顯不同，包括所有病例均感染了Delta變種病毒，具有傳染性強、傳播快的特點；絕大多數患者在檢出陽性時，沒有任何症狀或症狀極輕，難以察覺；病毒載量顯着增加；病例高度集中在邊境一線和外籍人員集聚區。央視報道，5月初至7月10日，緬甸全部330個鎮區中，已經有296個鎮區報告發現新冠疫情，蔓延到緬甸境內90%的地區。目前，緬甸發現3種變種病毒，其中包括最早在印度發現的變種病毒Delta，意味不少在緬甸的人員感染新冠病毒，又將病毒帶回國內。

萬人入境自首致確診數激增

10月1日，雲南省通報新增18宗境外輸入病例，包括確診病例14宗、無症狀感染者4宗。根據公開信息，至少15人為非法出境到緬甸，9 月底回國自首，核酸檢測呈陽性。隨後3天，雲南省新增境外輸入確診病例基本保持在個位數，大多數為自首人員。至10月5日，再增境外輸入確診病例13宗、無症狀感染者4宗，其中14人為緬甸到邊境投案自首人員。

近期，福建、江西、廣西、湖北、湖南等多地發布「擬註銷戶籍」類勸返公告，公告的內容主要是勸返偷越中緬邊境滯留緬北從事電信網絡詐騙等違法犯罪活動人員。例如，廣西賓陽縣公安局6月份公告列舉一份57人的名單，敦促滯留境外違法犯罪人員投案自首。公告表示，擬對拒不回國的滯留緬北人員戶籍依法按程序進行註銷。這次集中的勸返行動，導致近幾個月內，回國人員在緬北與雲南邊境排起長龍。

瑞麗民眾：生活難，離瑞更難

《中國慈善家》報道，瑞麗某模特學校創辦人秋文（化名）表示，從去年9月開始，瑞麗的疫情此起彼伏，在接連封城的打擊下，很多人選擇離開瑞麗，其學校生源亦減少一大半。她一邊要面對學生要求退費的壓力，一邊是房租不降反漲，「這場疫情讓我從富婆變成了負婆」。

10月26日，一名自稱是「瑞麗學生」的網民在網上發帖呼籲網友關注瑞麗，迅速成為輿論焦點。該網民稱，今年8月3日，瑞麗再次封城至今，現在的政策是每天只有兩個離瑞名額，自己和家人有家不能回，這一年沒有任何的收入，內心處於崩潰邊緣。據了解，自7月以來，不斷有瑞麗市民在社交平台上發聲表示「生活難、離瑞更難」「填了很多表，只領到1斤米」「生活無着落」等問題。

當地市民稱，從今年3月底的第一輪疫情，到7月的第二輪疫情，再到8月3日的再次居家隔離，自己一直沒有工作，沒有經濟來源，生活困難。長時間多次隔離、長時間不復工復產，老百姓沒有生活來源。瑞麗市信訪局回覆稱，為最大限度對沖疫情對經濟社會發展的衝擊，瑞麗市研究解除居家管理後的經濟社會恢復問題，市政府印發了《應對疫情做好「六穩六保」工作的支持政策》，從房租減免、資金撥付、金融支持、稅收優惠、民生救助等方面有效減輕企業負擔、保障民生。

另外，瑞麗市民政局印發了《關於進一步做好疫情期間困難群眾基本生活保障工作的通知》，對連續3個月無收入來源，按戶給予臨時困難救助、適當放寬低保認定條件等保障。不過，上述政策無為秋文帶來實惠，「通告上說銀行會減免或延緩個體戶償還商業貸款，但銀行那邊沒有任何變化，打電話給政府部門，答覆說政府只是提出這個倡議而已」。

關於「離瑞難」問題，瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部在人民網「領導留言板上」回應稱，抵邊村寨和社區人員原則上不可離開瑞麗，確有特殊情況需要，可申請自費集中隔離14天後離開，期間要接受4次核酸檢測。非抵邊村寨和社區人員，不具備因公、因病、因喪、因學4種情形，願意自費集中隔離7天後離開的人士，在隔離期間要接受3次檢測。惟有市民稱，隔離期間酒店餐費太高，對於一年沒有開工的人來說實難承受。瑞麗市信訪局表示，何時能夠調整新的離瑞政策，得視疫情發展形勢和專家研判分析而定。

雲南瑞麗主城區實施居家隔離，抵邊村寨和社區人員原則上不可離開瑞麗。（新華社）

瑞麗已成空城？

對於瑞麗市是「長期封城」，市委宣傳部負責人否認此說法，「不是完全封閉的狀態，只是嚴管期，老百姓的物資、生活保障都沒有問題。但由於一直有新增病例，疫情持續時間太長了，大家的日常生活肯定會受到影響，難免會有一些情緒」。他又稱，瑞麗本來是一個口岸小城市，主要是做邊貿、玉石珠寶生意，人口流動比較大。因為疫情原因，不允許聚集，口岸也處於關閉的狀態，不少人都可能回老家或轉投到廣州等地繼續做生意。

有瑞麗市的政府官員表示，網傳的「瑞麗已成空城」「常住人口從50萬降到10萬」的說法有些誇張，當地應該還有20萬人，「不過長時間受疫情影響，有些老百姓的生活確實難過」。