長津湖｜票房破53.86億元成2021全球冠軍　續集內容已大部分拍完

以「抗美援朝」為題材的電影《長津湖》，自9月30日在內地上映後便好評如潮。

截止目前，《長津湖》在內地的票房已達53.86億元人民幣，上升至2021全球票房榜榜首。



據「燈塔專業版」顯示，《長津湖》在內地的票房已達53.86億元人民幣，根據實時匯率折合8.28億美元，已經超過電影《你好，李煥英》全球票房8.22億美元，成為2021全球票房榜榜首。

據了解，目前為止，2021全球票房榜前十名中，已有3部中國電影，除了排名前兩位的《長津湖》和《你好，李煥英》，春節檔的《唐人街探案3》以6.86億美元位列第四。

除此之外，《長津湖》官方微博於周四（28日）發布，《長津湖》的續集《長津湖之水門橋》先導海報，電影仍保留原班人馬，講述了「第七穿插連的戰士們將要在美軍撤退路線上的咽喉之處——水門橋，與對方再次展開一場殊死搏鬥」的故事。

《長津湖》續集《長津湖之水門橋》先導海報。（微博）

據悉，電影的歷史背景為，抗美援朝戰爭打響後，中國人民志願軍第9兵團與美軍在朝鮮長津湖地區展開激戰。而水門橋位於古土里南六公里處，橋下是懸崖峭壁、萬丈深淵，這亦是美陸戰第1師撤退的必經之路，志願軍為了阻擊美軍，曾三次將水門橋炸毀。

據電影總制片人、博納影業集團董事長於冬透露，《長津湖之水門橋》的大部分內容已經在今年年初拍攝完畢，由於季節變換的原因，有些戲份將延續到冬天拍攝。今年入冬後，全體主創將再度集結，繼續拍攝完餘下的部分。