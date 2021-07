撰文: 褚文 最後更新日期: 2021-07-07 09:05

新冠肺炎疫情蔓延全球,輿論一直指是武漢病毒研究所泄漏新冠病毒,中國應為此負責。近期,《新華社》一段美式脱口秀的節目受到關注,主持提到「實驗室泄漏」論調時,諷刺稱美國政客看太多電影了。

6月30日,《新華社》發布《為何美國政客會如此輕信「實驗室泄漏」論調》(Xinhua Commentary: Why U.S. politicians so convinced by "lab leak" theory?)影片節目,指向新冠病毒溯源中出現的美國指責武漢病毒實驗室泄漏的現象。

主持王迪邇(Dier Wang)指出,中國目前正遭遇一個尷尬的問題——「如何證明一個根本不存在的東西」。對於「實驗室泄漏」論調,主持稱國際頂級專家已經否認,它更像是來自美國的電影,諷刺稱美國政客看太多電影了,並懷疑美國捏造武漢病毒研究所泄漏病毒的猜想,是因為美國之前就有實驗室泄漏的經歷。

王迪邇帶有表演性質的詼諧幽默主持風格受到內地網民稱讚,不少網民稱,「看來我們外宣在進步」,「可算看見進步了不容易啊」,「用對方聽的懂得形式解釋簡單的道理」。