中國航母艦載機殲31及空警600飛行照曝光　引發美媒關注

被指將上艦中國003航母的艦載機殲-31首飛及空警-600（KJ-600）亮相，引發外界高度關注。



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一架綠皮殲-31戰機首飛照片周五（29日）在網絡傳開。根據照片顯示，該機襟翼獨立，副翼在摺疊翼上，具備艦載機一般特徵。同日消息顯示，KJ-600艦載預警機也進行了飛行測試。

美國「海軍新聞」網站29日稱，「觀察員今天發現的幾張照片顯示未來中國航母艦載機聯隊的兩種關鍵飛機：新型雙發隱形戰鬥機和KJ-600艦載預警機。這兩種飛機都將從中國未來的003型航母上起飛。」

報道稱，29日開始在網絡流傳的KJ-600最新飛行照片具體是何時拍攝的，尚不得而知，但各方消息顯示，這是與美國海軍最新型E-2D「高級鷹眼」艦載預警機性能相當的中國產品，外形也非常相似。報道指，KJ-600的實物模型最早於2017年出現在武漢航母測試平台的甲板上，「原型機則於2020年首飛。」

003型航母最新進展（點擊大圖瀏覽）：

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美國「海軍新聞」網站猜測說，KJ-600可能安裝「可旋轉的雙面有源電子掃描陣列 （AESA） 雷達」，而非解放軍早先裝備的空警-2000預警機那樣採用三塊雷達天線呈三角形佈置。「這種設計有利於儘量增大雷達天線的面積，從而增加安置其中的T/R模塊組件數量和功率，後者在很大程度上決定了相控陣雷達的主要性能。」

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美國「動力」網站29日稱，「在中國新型隱形航母艦載機首飛的同時，KJ-600也進行了飛行測試，並釋放了最新照片」。報道稱， KJ-600數年前就以實物模型的形式公開過，2020年夏天該機原型機開始密集的飛行試驗。「預計KJ-600艦載預警機將極大增強航母艦載戰鬥機的能力」。

美國《外交學者》網站29日認為，鑑於中國航空工業近期在開發現代預警機領域的豐富經驗，「可以合理地設想KJ-600將在2025年左右，與003型航母共同服役」。

美國「福布斯」網站稱，目前KJ-600和殲-15艦載機的彈射版本正在測試飛行，FC-31 的海軍版本也已亮相，「還有傳聞稱，中國海軍正在研製殲-15電子戰版本，即殲-15D。」

報道稱，「不難想象，當解放軍003型航母未來服役時，這四種新型飛機都將出現在它搭載的艦載機聯隊名單中。擁有戰鬥機、預警機和電子戰飛機的全新中國海軍艦載機聯隊，與美國海軍同行已經沒有什麼不同」。