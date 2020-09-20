台軍戰備規定現重大轉變：開火「第一擊」改稱「行使自衛反擊權」

解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。據台媒今日（20日）報道指，台灣國防部證實，為彰顯台方愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，但已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，在對方有明顯的敵對行為下，才能開火。

解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。（資料圖片）

報道指，台軍在「經常戰備時期」，對敵「第一擊」須由國防部長下令批准。國防部高階將領近期巡迴各飛行部隊講習，強化飛行員應敵時的耐性，力求避免擦槍走火時，提及這項政策轉變。

軍方表示，兩岸戰機對峙時，目前仍是以在空中相互佔位為主，彼此之間未有過激行動，至今應對解放軍依據仍為承平時期的「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」。

台軍前空軍副司令張延廷表示，戰略上顯示，兩岸都不希望開第一槍，解放軍向來希望由台方開「第一槍」，作為其實現武統台海的理由，國防部之舉等同放棄部隊「第一擊」權力。他同時表示，「自衛反擊」是中共用語，台方之舉恐涉抄襲。

《自由時報》報道則指，台國防部發言人史順文此前曾解釋，若台方受到實際威脅，才會評估行使「自衛權」，例如台軍判斷對方對台軍已有「明確攻擊行為和威脅」，就會評估行使，且在獲得授權後才會執行。

軍方高階官員透露，現今台方能運用「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處相關威脅，且仍遵照「不開第一槍」的原則，但假使台方戰機遭攻擊、或解放軍已進行攻台前準備，或對台方戰機有明確的攻擊跡象，空軍作戰指揮部指揮官就可以命令對敵機進行「自衛反擊權」。

解放軍兩日內共出動37架軍機，台空軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控。（中央社）

《中時新聞網》則引述台軍方官員表示，將「第一擊」改成「自衛反擊權」，代表我不是怕你，你攻擊，我一定反擊；我不會開第一槍，但若你攻擊我，我一定反擊。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）早前在台灣訪問期間，解放軍東部戰區18日起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。

（綜合報道）