國台辦副主任劉軍川：統一後台灣的財政收入盡可用於改善民生

國台辦副主任劉軍川日前出席一個兩岸關係研討會，他在視像致辭時表示，兩岸統一後不僅台灣的和平安寧將充分保障，經濟發展也將得到充分增進，民生福祉將充分提升，「台灣的財政收入盡可用於改善民生」。



劉軍川指出，未來兩岸統一後，台灣同胞將從中受到莫大益處，「廣大台灣同胞要看清祖國統一、民族復興既是大義，更具大利。」劉軍川舉例，統一後台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯。

劉軍川又稱，統一後台灣的經濟發展將得到充分增進，以大陸市場為廣闊腹地，發展空間更大，經濟競爭力更強，產業鏈供應鏈更加穩定通暢。此外，台灣同胞的民生福祉將得到充分提升，兩岸交流往來更加便捷，台灣同胞特別是廣大青年來大陸發展的天地更加廣闊，台灣的財政收入盡可用於改善民生。

此外，劉軍川表示，統一後台灣同胞的對外交往將得到充分拓展，在國際上腰杆會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴，「與大陸同胞一道，共同參與全球治理和人類命運共同體構建，為世界繁榮穩定、人類發展進步注入更多活力。」

劉軍川強調，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，「廣大台灣同胞要堅定站在歷史正確的一邊，為促進祖國統一貢獻心力。」

劉軍川最後繼續點名批評民進黨，指要要深刻認識民進黨當局謀「獨」挑釁的本質和危害，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。民進黨當局為了一己私利，大搞政治操弄，極力勾連外部勢力，制造兩岸對立對抗，企圖把台灣同胞裹挾到「反中謀獨」的邪路，日益把台灣推向危險的深淵。對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。