G20｜習近平出席視像會議　提出全球疫苗合作行動倡議

周六（30日），中共總書記、國家主席習近平，在北京以視像方式出席二十國集團（G20）峰會會議，並就疫情、經濟合作以及氣候變化等問題發表講話。



習近平指，面對世界百年未有之大變局和世紀疫情，二十國集團作為國際經濟合作主要論壇，要負起應有責任，為了人類未來、人民福祉，堅持開放包容、合作共贏，踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體。面對在全球肆虐的新冠肺炎病毒，誰都無法獨善其身，團結合作是最有力武器。國際社會應該齊心協力，以科學態度應對並戰勝疫情，搞病毒污名化、溯源政治化同團結抗疫的精神背道而馳。

習近平提出全球疫苗合作行動倡議，一是加強疫苗科研合作，支持疫苗企業同發展中國家聯合研發生產。二是堅持公平公正，加大向發展中國家提供疫苗力度，落實世界衛生組織提出的2022年全球接種目標。三是支持世界貿易組織就疫苗知識產權豁免早日作出決定，鼓勵疫苗企業向發展中國家轉讓技術。四是加強跨境貿易合作，保障疫苗及原輔料貿易暢通。五是公平對待各種疫苗，以世界衛生組織疫苗緊急使用清單為依據推進疫苗互認。六是為全球疫苗合作特別是發展中國家獲取疫苗提供金融支持。

習近平說，目前，中國已向100多個國家和國際組織提供超過16億劑疫苗，今年全年將對外提供超過20億劑。中國正同16個國家開展疫苗聯合生產，初步形成7億劑的年產能。中國還同30個國家一道發起「一帶一路」疫苗合作夥伴關係倡議，呼籲國際社會共同促進疫苗全球公平分配。中方願同各方攜手努力，提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，為構築全球疫苗防線作出積極貢獻。

習近平表示，疫情給世界經濟帶來的影響複雜深遠，應該對症下藥、標本兼治。中國支持國際開發協會提前啟動第二十輪增資談判，有關投票權改革方案應該切實反映國際經濟格局變化，提升發展中國家話語權。中國歡迎國際貨幣基金組織增發6500億美元特別提款權，願轉借給受疫情影響嚴重的低收入國家。中國願同各方一道，秉持共商共建共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，推動高質量共建「一帶一路」取得更多豐碩成果。

習近平稱，疫情給全球特別是發展中國家帶來多重危機，飢餓人口總數已達8億左右，落實2030年可持續發展議程面臨前所未有的挑戰。二十國集團應該將發展置於宏觀政策協調的突出位置，落實支持非洲和最不發達國家實現工業化倡議。發達經濟體要履行官方發展援助承諾，為發展中國家提供更多資源。「我在聯合國發起的全球發展倡議同二十國集團推動全球發展宗旨和重點方向高度契合，歡迎各國積極參與。」

習近平強調，創新是推動經濟社會發展、應對人類共同挑戰的決定性因素。中國高度重視數字經濟國際合作，已經決定申請加入《數字經濟夥伴關系協定》，願同各方合力推動數字經濟健康有序發展。二十國集團要共擔數字時代的責任，加快新型數字基礎設施建設，促進數字技術同實體經濟深度融合，幫助發展中國家消除「數字鴻溝」。

習近平又說，二十國集團應該秉持共同但有區別的責任原則，推動全面落實應對氣候變化《巴黎協定》，支持《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會和《生物多樣性公約》第十五次締約方大會取得成功。中國一直主動承擔與國情相符合的國際責任，積極推進經濟綠色轉型，不斷自主提高應對氣候變化行動力度，過去10年淘汰1.2億千瓦煤電落後裝機，第一批裝機約1億千瓦的大型風電光伏基地項目已於近期有序開工。中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。「我們將踐信守諾，攜手各國走綠色、低碳、可持續發展之路。」

習近平最後指，中國古人說：「誠信者，天下之結也。」中國將堅持對外開放的基本國策，發揮超大規模市場優勢和內需潛力，著力推動規則、規制、管理、標準等製度型開放，不斷加大知識產權保護力度，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，為中外企業提供公平公正的市場秩序。中國發展將為各國帶來更多新機遇，為世界經濟注入更多新動能。「讓我們團結起來，早日驅散疫情陰霾，攜手共建更加美好的未來。」

據了解，G20峰會於10月30日至31日在意大利羅馬召開，作為習近平特別代表的國務委員兼外長王毅29日已抵達羅馬。