習近平：紮實推動共同富裕　增加城鄉居民住房等各類財產性收入

官媒《求是》將於周六（16日）出版的第20期雜誌發表，中共總書記、國家主席習近平的文章《紮實推動共同富裕》。

文章指出，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特征。共同富裕是全體人民共同富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義。



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文章表示，要適當提高公務員特別是基層一線公務員及國有企事業單位基層職工工資待遇。要增加城鄉居民住房、農村土地、金融資產等各類財產性收入。加大消費環節稅收調節力度，研究擴大消費稅征收範圍。

文章指出，要防止社會階層固化，暢通向上流動通道，給更多人創造致富機會，形成人人參與的發展環境，避免「內捲」、「躺平」。

文章指出，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特征。（新華社）

文章強調，要加強公益慈善事業規範管理，完善稅收優惠政策，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。要清理規範不合理收入，加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理，整頓收入分配秩序，清理借改革之名變相增加高管收入等分配亂象。要堅決取締非法收入，堅決遏制權錢交易，堅決打擊內幕交易、操縱股市、財務造假、偷稅漏稅等獲取非法收入行為。

文章又指，即使將來發展水平更高、財力更雄厚了，也不能提過高的目標，搞過頭的保障，堅決防止落入「福利主義」養懶漢的陷阱。