習近平佈局人大工作：一個國家的民主無需外部少數人評判

10月13日至14日，中共中央人大工作會議在北京召開，中共總書記、國家主席習近平等中共七常委及國家副主席王岐山出席會議。

習近平指出，一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。



10月13日至14日，中央人大工作會議在北京召開。（新華社）

習近平強調，民主是全人類的共同價值，是中共和中國人民始終不渝堅持的重要理念。他指出，評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。

習近平稱，「一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約」。

習近平強調，民主是全人類的共同價值，是中共和中國人民始終不渝堅持的重要理念。（新華社）

習近平還表示，如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。

習近平強調，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由自以為是的少數國家來評判。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。

習近平說，人民代表大會制度是符合中國國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主、保障實現中華民族偉大復興的好制度，是中共領導人民在人類政治制度史上的偉大創造，是在中國政治發展史乃至世界政治發展史上具有重大意義的全新政治制度。要堅持中國特色社會主義政治發展道路，堅持和完善人民代表大會制度，加強和改進新時代人大工作，不斷髮展全過程人民民主，鞏固和發展生動活潑、安定團結的政治局面。