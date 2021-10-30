新華社：台灣的前途在於國家統一　「我們同屬一個中國」

近日，國台辦副主任劉軍川出席兩岸關係研討會時，發表的「統一後台灣財政盡可用於改善民生」的言論，引發廣泛熱議。

官媒《新華社》對此發表評論文章指，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。



文章指，對台灣同胞而言，在解決前途命運的問題上，意見和建議是否得到充分吸收，利益和感情是否得到充分照顧，社會制度和生活方式是否得到充分尊重，私人財產、宗教信仰、合法權益是否得到充分保障，都是至關重要的。「對此，我們完全理解」、「解決現實問題需要真情，我們有耐心更有信心。」

文章表示，制度不同，不是統一的障礙。相反，制度的安排可以形成互利共贏局面，人心的契合將使統一基礎更加牢不可破。兩岸同胞命運與共，彼此沒有解不開的心結。面對兩岸歷史和現實原因造成的差異，只要兩岸同胞以同理心看待，多溝通交流，增進相互理解，必能心手相連，不斷創造有利條件，為最終解決台灣問題、實現祖國完全統一找到正確路徑。

文章稱，在美西方反華勢力的政治戰裡，台灣不過是一顆棋子。美國最看重的永遠是自身利益，棋子終究隨時可棄。而在中華民族大家庭裡，「台灣同胞是我們的骨肉天親」，血濃於水，台灣同胞的利益福祉始終繫系在中央政府和大陸民眾的心上。如何看待「台獨」勢力的謀算和操弄，如何選擇台灣的前途和命運，相信台灣同胞會作出正確判斷。

文章最後指，歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創。兩岸雖然尚未統一，「但我們同屬一個中國、同屬一個民族從來沒有改變，也不可能改變。」深盼廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，與大陸同胞攜手同心，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。