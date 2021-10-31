瑞麗封城｜1歲幼兒已做74次核酸檢測　網約車司機稱平均2日檢1次

在過去7個月時間裏，地處中緬邊境的雲南瑞麗連續爆發疫情，至今已4度採取封閉嚴管措施，而近期疫情壓力更與緬甸、柬埔寨等國電信網絡詐騙等違法犯罪活動人員回國自首有關。

在「長期封城」的影響下，瑞麗的工廠停工、商業停業、貿易停擺，當地人只能默默承受巨大的壓力，也引起內地傳媒的關注。有報道指，當地有居民數月來歷經近百次核酸檢測，一名1歲多的幼兒也已做了74次。



綜合《澎湃新聞》等內媒報道，檢測和隔離已成為瑞麗人生活的一部分，例如當地居民黎女士從4月至今已做了接近60次核酸檢測，密集的時候幾乎每隔兩日就要檢測一次。

當地一名翡翠商人表示，疫情之下生意停滯，其出生於去年1月、現今不到2歲的兒子，今年8月31日進行了第59次核酸檢測，及後短短兩個月再做了近15次，至上周五（29日）已完成了74次核酸檢測。

這名男童每次見到核酸檢測醫護人員，都會自覺地拉下口罩、張開嘴巴，盡管很容易乾嘔，但每次都堅持做完。檢測結束後，他便在一旁坐下，將手上的皮球不斷拍向地面，同時表情呆滯地望向天空，一臉思考人生的樣子，被內媒形容為「生無可戀」的「表情包」，而這一幕也讓不少網民紛紛表示「很心疼」。

瑞麗的一名網約車司機更表示，7個月以來做了90次核酸檢測，平均兩天做一次，其中很多還是自費檢測。

雲南瑞麗主城區實施居家隔離，抵邊村寨和社區人員原則上不可離開瑞麗。（新華社）

瑞麗地處中國西南邊陲，邊境線長達169.8公里，三面與緬甸接壤，既是中國對緬最大的內陸通商口岸，也是入境客運量最多的口岸，邊境情況復雜，抗風險能力較弱，防疫壓力十分龐大。

瑞麗今年的第一波疫情始於3月29日，總共發現93宗確診病例及25名無症狀感染者。7月4日，瑞麗市迎來第二波疫情，所有病例均感染了Delta變種病毒，且病例高度集中在邊境一線和外籍人員集聚區。及後，瑞麗又迎來三波疫情，當中不少個案為緬甸到邊境投案自首人員。

而針對網傳「瑞麗已成空城」「常住人口從50萬降到10萬」等說法，當地官員予以否認，強調「應該還有20萬人」，但承認「不過長時間受疫情影響，有些老百姓的生活確實難過」。