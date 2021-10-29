百業停擺市民零收入　瑞麗前領導籲祖國關愛：長期封城防疫淪死結

地處中緬邊境的雲南瑞麗連續爆發新冠疫情，至今已四度採取封閉嚴管措施，令市民屢嘆生活難，多名民眾表示全市幾乎90%行業已停擺大半年，另外甚至有學生稱有家不能回下，自己內心處於崩潰邊緣等。

面對疫情的反覆爆發給當地帶來封鎖和破壞，瑞麗前副市長罕見發文請求國家提供「有力的」幫助，更提到「長期的封城，形成了這個城市發展的死結」。文章一出便引發內地網絡熱議，周五（29日），瑞麗現任瑞麗市長尚臘邊更出面回應，指文章為個人觀點，所用資料過時，瑞麗暫不需要外地援助。



周四（28日），瑞麗市原副市長戴榮里在微信公眾號上發布〈瑞麗需要祖國的關愛〉一文，呼籲中央和全國人民關注瑞麗的情況，並罕見地表現出對抗疫限制措施的焦慮，引發網友熱評。目前該文在其公眾號閲讀量已經超過20萬。

公開訊息顯示，戴榮里於2018年掛職雲南德宏州瑞麗市委常委、瑞麗市人民政府副市長，現已離任。

戴榮里：如欲阻發文「請免開尊口」

戴榮里在文中寫道：「讓一個小城在承受更多責任的同時，應該給這個小城更多到位的關心。既然小城承擔了國門的防控責任，祖國母親這時候就要伸出有力的大手，護衛一下這個飽受折磨的孩子。 」

戴榮里罕有發文向國家求援。（微博＠吉林台郝峰）

他又指長期的封城，形成了這個城市發展的死結。恢復生產和必要的經營顯得十分急切。政府應該總結經驗教訓，兼顧大局和局部、民生和管控的各個側面，綜合考慮治理方案。他強調，求生重在自救，恢復生產和貿易是十分必要的，在保護措施相對嚴密或者可控的情況下，適度開放一些經營場所是必要的；國家應該給予瑞麗大量的財物支持，大量公益組織，也應該在這時伸出有力的援手。

戴榮里表示對文章的客觀真實性自己會負全責，又稱作為一個寫作者，他要對得起自己的良心，如若這篇文章未能真實、深刻地描述瑞麗的真實情況，今後他還將會適時推出相關後續文章；如以各種名義想阻止他發相應文章的，請免開尊口。

尚臘邊稱瑞麗暫不需要外地援助。（快懂百科）

官方：文章為個人觀點，所用資料過時

據澎湃新聞周五報道，對於前副市長戴榮裏發文為瑞麗公開請命一事，現任瑞麗市長尚臘邊回應稱，戴榮里兩三年前在當地掛職，他已經不是副市長，現在已經回北京；而文章為個人觀點，所用資料過時，瑞麗暫不需要外地援助，請外界關注官方的訊息。

瑞麗市委書記毛曉也回應稱，接受援助需要相關程序和審批，目前上級已給予很多支持。

10月以來，瑞麗市檢出多宗本土病例，同時，近期境外回流人員陽性檢出率持續在20%以上。（人民視覺）

市民：只能購買「又貴又差」貨品

據《中國慈善家》報道，周二（26日），一名自稱是瑞麗學生的網民在網上發帖呼籲網友關注瑞麗。該網民稱，今年8月3日，瑞麗再次封城至今，現在的政策是每天只有兩個離瑞名額，自己和家人有家不能回，這一年沒有任何的收入，內心處於崩潰邊緣。

自7月以來，不斷有瑞麗市民在社夫交平台上發聲表示「生活難、離瑞更難」、「填了很多表，只領到1斤米」、「生活無着落」等問題。有當地市民稱，從今年3月底的第一輪疫情，到7月的第二輪疫情，再到8月3日的再次居家隔離，自己一直沒有工作，沒有經濟來源，生活困難。長時間多次隔離、長時間不復工復產，老百姓沒有生活來源。

據鳳凰網視頻，多名民眾更表示，全瑞麗市幾乎90%的行業已停擺大半年，由於超市、菜市場不許開門，他們只能通過平台購買「又貴又差」的貨品，至於外賣平台已不考核時效，只要「送到就行」。