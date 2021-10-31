新冠肺炎｜江西鉛山1例確診多地封控　全縣紅綠燈「一律轉紅燈」

10月30日，江西省上饒市鉛山縣葛仙山鎮新增一新冠肺炎確診案例，據了解是當地知名旅遊景點葛仙村度假區餐廳工作人員，鉛山縣已在多地實行封控管理，以切斷病毒傳播鏈。



鉛山縣交警則發通告稱，因疫情防控需要，全縣紅綠燈「統一調整至紅燈」，10月30日21時後闖紅燈車輛一律按違章處罰。目前當地正連夜組織市民開展核酸檢測。



10月30日，江西省上饒市鉛山縣新增一例新冠肺炎確診，該名確診病患是葛仙村度假區仙村客驛餐廳的工作人員，目前該度假區將暫停對外營業。據了解，鉛山縣已展開流調排查、核酸檢測、加強人員、車輛管控、場所封控、群體性活動管控等防控措施，並對排查出的密切接觸者和次密接人員採取集中隔離醫學觀察等管控措施。

「鉛山交警」微信公眾號則發佈公告稱，疫情防控需要，從10月30日起鉛山縣紅綠燈「統一調整至紅燈」，希望減少當地人員和車輛的流動。

據內媒報道，該公告目前已不可見，但鉛山縣交警大隊則表示，不知道公告刪除原因，當晚21時後闖紅燈按違章處罰的規定依然生效，「如果真有急事需要開車出門，不闖紅燈的話只能一直右轉。」建議當地市民非特殊狀況不要出門。

此前，黑龍江省黑河市因疫情嚴峻，當地政府為「進一步嚴格管控措施」，將黑河市戶籍居民的「龍江健康碼」，統一變更為「黃碼」，引發網民議論。此次江西鉛山縣交通號誌「一律調整至紅燈」，也引發網民討論，有網民認為是「出怪招」「沒必要」「一刀切」但亦有網民贊同是「減少出門的良方」「簡單粗暴但有效」。

目前鉛山縣已展開全員核酸檢測，據鉛山縣衛健委和疾控中心表示，目前鉛山縣常住人口38.6萬人，全縣將會從80個核酸檢測點增加至二百多個，並進行全天24小時檢測，預計將在兩天內完成全員核酸檢測。