內地公布3宗危害數據安全案件　有航空公司數據被間諜機關竊取

新華社今日（31日）報道，在反間諜法頒布實施7周年即將到來之際，國家安全機關公布三宗危害重要數據安全的案件，其中一宗為一家航空公司的數據被境外間諜情報機關攻擊竊取。



報道指，在2020年1月，一家航空公司懷疑遭到網絡攻擊。國家安全機關確認該公司的信息系統遭到網絡武器攻擊，多台重要服務器和網絡設備被植入特種木馬程序，部分乘客出行記錄等數據被竊取。

國家安全機關發現，另有多家航空公司信息系統遭到同一類型的網絡攻擊和數據竊取，並確認攻擊活動是由一家境外間諜情報機關實施。針對這一情況，國家安全機關協助有關航空公司全面清除被植入的特種木馬程序，調整技術安全防範策略、強化防範措施。

國家安全機關公布三宗危害重要數據安全的案件，其中一宗為一家航空公司的數據被境外間諜情報機關攻擊竊取。（新華社）

外國諮詢調查公司秘密搜集竊取航運數據

國家安全機關公布的第二宗案件為一家境外諮詢調查公司秘密搜集竊取航運數據案。案情顯示，2021年5月，國家安全機關發現一家境外諮詢調查公司通過網絡、電話等方式，頻繁聯繫內地大型航運企業、代理服務公司的管理人員，以高額報酬聘請行業諮詢專家之名，與內地數十名人員建立「合作」，指使其廣泛搜集提供航運基礎數據、特定船隻載物信息等。

經調查，相關境外諮詢調查公司與所在國家間諜情報機關關係密切，承接了大量情報搜集和分析業務，所獲的航運數據都提供給該國間諜情報機關。國家安全機關對有關境內人員進行警示教育，並責令所在公司加強內部人員管理和數據安全保護措施。同時，依法對該境外諮詢調查公司有關活動進行了查處。

架設氣象觀測設備向境外傳送氣象數據

國家安全機關公布的第三宗案件為有人私自架設氣象觀測設備，採集並向境外傳送敏感氣象數據。案情顯示，2021年3月，國家安全機關發現某重要軍事基地周邊建有一可疑氣象觀測設備，所採集數據直接傳送至境外。

經調查，有關氣象觀測設備由李某網上購買並私自架設，類似設備已向全國多地售出100餘套，部分被架設在重要區域周邊，有關設備所採集數據被傳送到境外一個氣象觀測組織的網站。該境外氣象觀測組織實際上由某國政府部門以科研之名發起成立，而該部門的一項重要任務就是搜集分析全球氣象數據信息，為其軍方提供服務。

國家安全機關會同有關部門聯合開展執法，責令有關人員立即拆除設備，消除了風險隱患。