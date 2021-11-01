境外機構向「義工」提供設備刺探航空數據　300台可監測全國空域

近期，內地國家安全機關公布一宗案件，顯示多個境外機構利用航空和無線電愛好者群體，以免費提供設備刺探內地航空數據，引發關注。



據央視新聞10月31日報道，2021年11月1日是《中華人民共和國反間諜法》頒布實施七周年。隨着中國綜合國力的不斷提升，傳統安全與非傳統安全威脅相互交織，帶來的新情況新問題新挑戰不斷增多。近年來，國家安全機關陸續破獲了一大批非傳統安全領域重點案件，消除了許多現實和潛在的危害。

報道稱，2020年以來，國家安全機關接連發現，多個境外機構在中國境內開設網站，並在微博、貼吧、論壇、QQ群、影片網站等多個平台推送廣告，利用國內航空和無線電愛好者群體，以免費提供設備、共享航空訊息數據等為誘餌，廣泛招募義工，協助其蒐集中國各類飛行器航空數據等訊息，並非法向境外傳輸。

報道指，李先生是一名航空攝影愛好者，平時喜歡拍一些飛機的照片。一次，在瀏覽攝影論壇的時候，他注意到了一條某境外公司招募義工的訊息。如果成功成為義工，不僅能免費擁有一台可以接收航班飛行數據的設備，還能成為該公司的終身高級會員，可以看到世界各個國家飛機的訊息和航向。

隨後，李先生就登錄對方網站報了名，很快便收到了回覆郵件。李先生透露，等了兩三個月的時間，一個國際快遞就把設備送過來了。辦案人員表示，這套設備叫ADS_B信號接收設備，可以跟蹤所有配備該系統的飛機。使用時，只需把天線放在窗邊，就可以自動獲取一定範圍內飛機的數據訊息，在設備聯網狀態下，還可以將這些數據實時傳輸到境外。

這些信號採集設備大多集中在主要城市的航空樞紐附近，基本可以實現對中國空域飛機的監測。

據了解，這樣的一台設備每天可向境外發送飛行數據約1,000架次，發送位置數據約13萬條，設備的覆蓋半徑可達到300公里到400公里，僅需300台左右，就可以實現對中國全空域飛機的信號監測。

經相關單位研究，在中國境內大量違規架設該設備，除了可以監測民航訊息，還能接收中國部分軍事頻點，並對軍機型號和飛行軌跡進行探測監視，直接威脅中國軍事安全和航空領域安全。

日前，國家安全機關會同監管部門在全國範圍內組織開展專項查處，查獲數百套境外機構在中國違規布設的設備。