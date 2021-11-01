內地疫情｜增59宗本土確診　「旅行團傳播鏈」370宗個案涉12省市

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（10月31日）新增本土確診病例59宗，本土無症狀感染者7宗。



本土確診病例方面，黑龍江27宗，其中黑河市25宗、哈爾濱市2宗；甘肅10宗，其中蘭州市5宗、天水市5宗；河北9宗，其中石家莊市7宗、保定市2宗；內蒙古6宗，其中阿拉善盟5宗、錫林郭勒盟1宗；寧夏3宗，均在銀川市；浙江1宗，在杭州市；江西1宗，在九江市；山東1宗，在日照市；青海1宗，在西寧市。其中3宗為由無症狀感染者轉為確診病例（均在河北）。

本土無症狀感染者方面，江西4宗，均在上饒市；雲南3宗，均在德宏傣族景頗族自治州。

在黑河出入城卡口，防疫人員在寒風中執行查驗掃碼、測溫、登記等流程。（中新社）

黑龍江的疫情方面，據黑龍江衛健委，截至10月31日24時，全省現有境外輸入確診病例2宗，現有本土確診病例82宗。自10月31日24時起，哈爾濱市平房區綠色新城西區、國際花都一期調整為中風險地區。

據內媒《北京日報》報道，在兩周的時間內，內地報告新增本土陽性病例已超過400宗，其中「旅行團傳播鏈」共造成12省區市370宗陽性個案。

在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、山東等省區市。