新冠肺炎｜上海迪士尼暫停入場　遊客離開前須接受核酸檢測

內地新冠肺炎疫情反彈，杭州蕭山區今日（31日）報告一宗新冠確診病例，患者昨日（30日）曾在上海迪士尼樂園遊玩。

上海迪士尼傍晚6時發出通知，迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入，樂園內部分遊樂設備停運，但戶外演出繼續舉行，並提醒遊客需佩戴口罩，保持社交距離。網傳圖片顯示，防疫工作人員已入園區，為遊客做核酸檢測。



上海迪士尼在官方微博發通知稱，迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入；所有遊客在離園時需要在出口處接受核酸檢測，並遵循疾控中心的要求相隔24小時後再做核酸檢測，待兩次核酸檢測陰性後，做好後續12天自主健康監測。園方就此致歉，並將為所有受影響的遊客發布退換票的相關信息。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布的緊急通告稱，曾於10月30日至31日期間到上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的民眾，需主動向所在社區和單位（或學校等）報告，並應立即前往就近的指定醫療機構做核酸檢測，全程佩戴口罩。

在此期間所有入園人員需接受2天閉環管理和12天嚴格的社區健康管理，分別於第1、2、7、14天接受4次核酸檢測，前兩天暫時不返工返校，留在家中，非必要不外出。待2次核酸檢測陰性後，繼續做好後續12天自主健康監測。若出現發燒等異常情況，應立即前往就近的門診就醫。