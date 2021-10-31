新冠肺炎｜上海迪士尼暫停入場　遊客離開前須接受核酸檢測

內地新冠肺炎疫情反彈，杭州蕭山區今日（31日）報告一宗新冠確診病例，患者昨日（30日）曾在上海迪士尼樂園遊玩。
上海迪士尼傍晚6時發出通知，迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入，樂園內部分遊樂設備停運，但戶外演出繼續舉行，並提醒遊客需佩戴口罩，保持社交距離。網傳圖片顯示，防疫工作人員已入園區，為遊客做核酸檢測。
上海迪士尼在官方微博發通知稱，迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入；所有遊客在離園時需要在出口處接受核酸檢測，並遵循疾控中心的要求相隔24小時後再做核酸檢測，待兩次核酸檢測陰性後，做好後續12天自主健康監測。園方就此致歉，並將為所有受影響的遊客發布退換票的相關信息。
上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布的緊急通告稱，曾於10月30日至31日期間到上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的民眾，需主動向所在社區和單位（或學校等）報告，並應立即前往就近的指定醫療機構做核酸檢測，全程佩戴口罩。
在此期間所有入園人員需接受2天閉環管理和12天嚴格的社區健康管理，分別於第1、2、7、14天接受4次核酸檢測，前兩天暫時不返工返校，留在家中，非必要不外出。待2次核酸檢測陰性後，繼續做好後續12天自主健康監測。若出現發燒等異常情況，應立即前往就近的門診就醫。
北京疫情｜昌平區隔離者憂愛寵餓死 政府協助運至第三方機構寄養新冠肺炎｜中疾控專家：滅活疫苗打第三針1月後抗體約提升5倍新冠肺炎｜江西鉛山1例確診多地封控 全縣紅綠燈「一律轉紅燈」瑞麗封城｜1歲幼兒已做74次核酸檢測 網約車司機稱平均2日檢1次內地疫情｜增48宗本土確診 「旅行團傳播鏈」348宗個案涉12省市