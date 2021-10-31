北京疫情｜昌平區隔離者憂愛寵餓死　政府協助運至第三方機構寄養

內地新冠肺炎疫情反彈，《北京日報》今日（31日）報道，在13天時間內，內地報告新增陽性病例已超過400宗，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅等12個省市。

有居住於北京市昌平區某小區的市民稱，小區部分居民到酒店集中隔離，但不允許攜帶寵物，許多飼主都擔心愛寵的安危。

昨日（30日），昌平區副區長佟立志稱，寵物將由社區、區動物衛生監督所協助轉運至第三方專業機構寄養。



上周二（26日），居住於北京昌平區宏福苑的網民在微博發文稱，小區除了居家隔離人員外，還有不少重點防控樓棟的居民，需要前往酒店集中隔離。由於隔離酒店不接受攜帶寵物入住，居民也不允許將寵物寄養至他人家中，考慮到隔離時間一般在14天以上，許多飼主都無法及時餵食，危及寵物生命安全。

《極目新聞》報道，宏福苑小區有超過2萬名居民，截至昨日，該區確診病例達11宗，是北京目前唯一的高風險地區。據介紹，宏福苑寵物群共有200多位成員，隔離期間，住戶都面臨各種不同的寵物照料問題，包括家中母貓剛誕下一窩幼貓，飼主未補充足夠的貓糧就已經到酒店集中隔離；家中寵物狗年紀大不能自主進食等。有網民甚至在微博發文質問稱「難道活生生的小生命就只能被餓死嗎？」。

在宏福苑居家隔離的網民稱，在小區寵物群中看到不少居民為此憂心，於是她在微博發文求助。她了解到，近幾天也有人建議由義工幫忙照顧，但奈何養寵物的人數量太多，一眾義工都「忙不過來」。前日（29日），小區內有樓棟徹底封閉，義工無法進入。

▼不少飼主在宏福苑寵物微信聊天群組中求助

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針對要接受集中隔離的市民家中寵物無人照料問題，昌平區副區長佟立志表示，在徵得業主同意後，將在上門採集檢測後轉運至第三方專業機構寄養。目前，有關部門正開展寄養需求摸排統計，制定無人照料寵物轉運流程和管理方案，將由社區、區動物衛生監督所配合醫療機構做好寵物轉運工作。

值得一提的是，飼主接受隔離後寵物無人照料的問題並非首次出現。今年1月，北京大興區曾出現同樣情況，當時區政府統一安排飼主帶寵物共同接受隔離觀察。同時，派駐動物檢疫專業人員進駐隔離點，做好動物防疫工作。黑龍江哈爾濱則是居民在隔離前，把家中鑰匙交給工作人員，由社區工作者幫忙照顧家中寵物。