國家發改委：橫琴方案前海方案有利提升粵港澳合作水平

撰文：葉琪
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中共中央及國務院先後在9月5日、6日印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》及《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，引發各方關注。

國務院新聞辦公室在周四（9日）舉行新聞發布會，國家發改委、財政部、海關總署等多部門相關負責人介紹橫琴、前海開發建設有關情況。

國家發展改革委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮表示，建設橫琴粵澳深度合作區、全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放，是深入實施《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的重大舉措，有利於提升粵港澳合作水平，把大灣區建設引向深入；有利於豐富「一國兩制」實踐，支持港澳長期繁榮穩定；有利於進一步深化改革、擴大開放，更好推動國內國際雙循環相互促進。

叢亮進一步解釋，《橫琴方案》立足服務澳門、推動琴澳一體化發展進行謀劃設計。主要內容概括起來為「一條主線、四大定位、三階段目標、四大任務、若干保障措施」。

一條主線，即促進澳門經濟適度多元發展，是推進橫琴各項工作的出發點和落腳點。四大定位，即促進澳門經濟適度多元的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。三階段目標，即分別對應澳門特別行政區政府2024、2029年兩個任期時間節點，以及全國2035年現代化建設節點，提出了體制機制、產業發展、公共服務水平等方面的發展目標。四大任務，即發展促進澳門經濟適度多元的新產業、建設便利澳門居民生活就業的新家園、構建與澳門一體化高水平開放的新體系、健全粵澳共商共建共管共享的新體制。若干保障措施，即全面加強合作區黨的領導和黨的建設、強化法治保障、加大賦權力度、建立健全風險管理機制、加強組織實施等。

至於《前海方案》，叢亮稱是聚焦「擴區」和「改革開放」兩個重點，共部署三方面的任務。一是拓展前海合作區發展空間，明確將前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，並按程序將相關支持政策覆蓋到擴區後的全部區域，為深港合作提供更為廣闊的發展空間。

二是打造全面深化改革創新試驗平台，明確在重大改革任務方面先行先試，提出推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制機制改革創新、打造國際一流營商環境、創新合作區治理模式等多項任務。

三是建設高水平對外開放門戶樞紐，明確建立健全更高層次的開放型經濟新體制，在深化與港澳服務貿易自由化、擴大金融業對外開放、提升法律事務對外開放水平、高水平參與國際合作等方面提出有力舉措。

叢亮表示，下一步將會同有關方面精心組織實施，做好溝通協調和服務工作，把《橫琴方案》和《前海方案》提出的各項任務落實到位。

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