內地疫情｜增93宗本土確診　旅行團傳播鏈破400宗個案涉13省市

內地再爆發本土疫情，據國家衛健委，昨日（2日）新增本土確診病例93宗，本土無症狀感染者11宗。



本土確診病例方面，黑龍江35宗，均在黑河市；河北14宗，均在石家莊市；甘肅14宗，其中天水市13宗、蘭州市1宗；北京9宗，均在昌平區；內蒙古6宗，均在阿拉善盟；重慶4宗，其中九龍坡區2宗、巴南區1宗、長壽區1宗；青海4宗，均在西寧市；江西2宗，均在上饒市；雲南2宗，均在德宏傣族景頗族自治州；寧夏2宗，均在銀川市；四川1宗，在成都市。此外，1宗為由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。

本土無症狀感染者方面，江西7宗，均在上饒市；重慶2宗，其中渝北區1宗、長壽區1宗；黑龍江1宗，在哈爾濱市；四川1宗，在成都市。

重災區黑龍江的疫情方面，據黑龍江衛健委，截至2日24時，全省現有境外輸入確診病例2宗，現有本土確診病例144宗，現有本土無症狀感染者1宗。黑河市增加1個高風險地區及44個中風險地區。

11月2日，在黑龍江省黑河市，消毒車輛在街道進行消毒工作。（中新社）

北京增9宗本土確診

北京、重慶及成都等大城市均出現本土確診病例。北京疫情方面，據《北京日報》報道指，2日新增9宗本土確診病例，均住昌平區，其中包含一家五口。

重慶方面，央視報道指，2日重慶報告新增本地確診病例4宗（九龍坡區、長壽區、巴南區、兩江新區各1宗）；新增本地無症狀感染者2宗（渝北區1宗、長壽區各1宗）。

成都方面，「健康四川官微」微信公眾號指，成都2日新增的一宗本地確診病例為一名23歲男子，該男子於10月28日自重慶返回成都。此外，新增的1宗本土無症狀感染者為上述本土確診病例的密切接觸者。截至2日24時，四川全省共有1個中風險區，為成都市金牛區營門口街道頂峰水岸匯景小區（一期、二期）。

426宗陽性個案涉「旅行團傳播鏈」

據《北京日報》統計，自10月17日西安報告2宗陽性病例以來，十幾天的時間裡，全國累計報告新增本土陽性病例超500宗，涉及17個省市區；其中「旅行團傳播鏈」共造成13個省市區426宗陽性感染者。

在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、重慶、山東等省區市。

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張文宏：疫情還在高危運行期

國家傳染病醫學中心主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏2日在微博發文稱，疫情還在高危運行期，而上海的疫情防控也剛剛開始。這場疫情非常仰仗所有民眾和防疫部隊的配合，及時在觸發高危風險時上報，接受快速檢測，讓防疫部隊能有機會第一時間動態清零。今後隨著全國第三針接種計劃的逐步展開，隨著國家公共衛生安全網絡的布局，相信國家與人民一定會遠離風險，最終傲然走出疫情。