因新冠疫情抑或台海局勢？　商務部稱鼓勵家庭儲存必需品引聯想

商務部發布近日印發的一份關於「保供穩價」的通知，其中提及「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況需要」，意外引來不少聯想，甚至涉及台海局勢。

國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》在評論文章中指出，上述通知的本意是「怕疫情散點突發讓人們措手不及」，呼籲「大家想像力不要太豐富！」



據商務部新聞辦公室的新聞稿，商部部近日印發《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，「部署各地深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，保障今冬明春廣大人民群眾生活必需品供應充足，切實做好市場保供穩價工作」。

商務部發布近日印發的一份關於「保供穩價」的通知，意外引來不少聯想。（視覺中國）

該通知強調，各地商務主管部門要緊緊圍繞保供穩價工作目標，壓實「菜籃子」市長負責制、強化橫向協作與縱向聯動、建立完善省際間和本地區聯保聯供機制、加強市場運行監測。

通知並提出多項要求，例如有健全完備本地肉類儲備規模及管理制度等，其中包括「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」。

對於所引發的聯想，《經濟日報》的文章就稱，事實上該通知主要是針對疫情防控，因部分小區被臨時封控，可能造成生活不便，「從長期看，也是倡導居民提高應急管理意識，增加必要家庭應急商品儲備，作為國家應急體系的必要補充」。

官媒稱該通知主要是針對疫情防控。（視覺中國）

文章並稱，對照現實生活，由於現代生活的便捷性，讓「無儲備家庭」成為常態。但近期疫情散發，多少為此作准備是情理之中，「畢竟，一些小區封控以後，很多人發現家裡米和菜都沒有，快遞也不讓進，完全靠社區工作人員緊急救助，給大家造成的壓力山大」、「如果家中稍有儲備，緩上一兩天，也是與人方便與己方便，何樂而不為呢？」