新冠肺炎｜內蒙古額濟納封城三餐成難題　遊客：對飢餓有新體驗

內地新冠肺炎疫情反彈，截至今日（11月2日），「旅行團傳播鏈」已累計有398宗確診個案，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京等12個省市，其中以內蒙古額濟納的疫情最為嚴峻，至今累計141宗本地確診個案。

處於疫情風暴中心的額濟納相當於一個縣城，城區唯一一個鎮是達來呼布鎮，從南到北不到5公里，當地人口僅3萬人。雖然地方不大，卻因電影《英雄》在當地的胡楊林取景而聞名，吸引不少旅客到訪。

為配合疫情防控，額濟納一度「封城」，民眾需接受核酸檢測。據官方數據，因疫情滯留當地的遊客接近1萬人，分別來自川渝、廣東、華北、華東等全國各地。

在一眾滯留的旅客中，有人面臨缺藥的情況，有人坦言對飢餓有了新體驗。在封城的11天內，到底他們經歷了甚麼？



位於內蒙古額濟納的胡楊林景區。（視覺中國）

10月17日，額濟納政府官方微信公號發布消息，當天凌晨，西安疾控中心在旅遊人員中發現，嘉峪關飛西安的兩名乘客核酸檢測呈陽性，他們曾到額濟納的怪樹林景區、黑城弱水胡楊風景區；胡楊林景區。翌日（18日），額濟納旗宣布封城48小時，關閉景區，實施交通管制，城區全員接受核酸檢測。

長者缺藥

18日早上6時，來自鄭州的專列駛入額濟納，近600名長者下車後直衝胡楊林，原定「不住宿，逛完就走」，70多歲的李彰夫婦正在其列。7時許，李彰夫婦到了胡楊林景區，但只遊玩了一個多小時，景區卻突然宣布封控，開始清人。李彰很快得知，他們不能返回專列，除了面臨沒有多餘的衣物，更重要的是其行李箱，包括用以救命的哮喘藥仍在列車上。

10月19日早上，李彰夫婦開始排隊做核酸檢測。由於當地醫護人員不足，長長的檢測隊伍進度緩慢。天氣顯示，當地氣溫最低時接近零度，河面已經結冰。冷空氣的刺激加速氣管的收縮，李彰的喘息愈來愈局促，下午回到安置酒店時，李彰的情況愈來愈嚴重，上氣不接下氣，難以走路。

李龍在朋友圈發布的求助信息。（南風窗）

酒店老闆李龍見狀，於是幫忙打了十多個電話求助，最後一次是防疫指揮部的人接聽，他當時非常着急稱「老爺子沒藥，隨時有生命危險。疫情還沒死人，要是因為這個事死了人，後果不堪設想」。最終，對方提供了一個領導的電話，領導再找分管鐵路的發改委負責人。

在成功取得哮喘藥前，李龍曾開車載李彰到醫院求診，惟當地中心醫院已經封控，不接待患者。回列車拿藥的過程很繁瑣，要先聯繫鐵路部門、公安部門等，由防疫人員找到那輛列車，再找到車廂、座位，才成功取回李彰的哮喘藥。直至晚上，幾乎是生死之間，李彰總算拿到藥了，其妻當場激動大哭，在李龍和取藥的工作人員面前跪下。

這些年，李龍接待過很多長者旅行團，而在本次疫情接待的兩批旅遊專列的長者有近80人。額濟納旗官方發布信息稱，滯留的9412名旅客中，60歲以上的有4476人。除了如李彰般的哮喘病人，還有不少癌症、糖尿病、高血壓患者。突發的疫情一度令當地面臨藥品告竭的境況，亦讓很多事情都難以為繼，包括房費、飯錢等都是計劃外的支出，不少人根本沒帶那麼多錢旅遊。李龍於是減收住宿費，甚至讓有需要人士「吃住全免」。

10月30日，內蒙古額濟納旗，民眾排隊等待核酸檢測。（中新社）

三餐難題

除了有缺藥情況，三餐同樣是所有人的難題，尤其是10月25日後，政府宣布實施分級管控。

來自廣東的劉夢鈴為了想像中漫天金黃的胡楊林，10月15日與朋友跟旅行團到達額濟納，逛完當地的幾個景區，準備18日一早回廣州。然而，她的回程之路因疫情受阻，打算18日早上回程的她被告知高速公路已封閉。

劉夢鈴住的賓館正好在封控區，每日免費配送一頓午餐，偶爾也會改成晚餐，剩下兩餐就要自己想辦法。不過，外賣、超市也不配送，街上空無一人。賓館老闆表示無能為力，大多數酒店都買不到物資，但更關鍵的是酒店只對散客負責，包括劉夢鈴等跟旅行團的人，要旅行社自己想辦法。

劉夢鈴每天只有一頓免費午餐。（南風窗）

旅行團的導遊遠在寧夏銀川，只能由旅行團司機送飯給團友。每天起床，劉夢鈴做的第一件事並非刷牙洗臉，而是打電話確認有沒有飯吃。在「禁足令」前，她和朋友買了一些麵包做乾糧，但超市很快被搶購一空。在「禁足」的10天內，他們領過兩次即食麵、火腿腸和水，每次只能勉強當一餐。

劉夢鈴坦言，自己對飢餓有了新的體驗，一個小麵包她掰成兩半，不敢一次吃完。天氣乾燥亦令她和朋友非常難受，兩個同伴一揩鼻水就滲着紅紅的血印，她和另一個同伴則有流鼻血。直至10月28日，旅行團的司機因為沒有通行證，不能參與送飯，好在中午時她吃剩一盒即食麵；下午3時，劉夢鈴領到一盒雞肉蓋飯，雖然已經冰冷難以下嚥，但還是要留到晚上吃。

過萬名旅客撤離額濟納

面對近萬人的遊客群體，防控管理很是捉襟見肘。當地的政府工作人員透露，最重要的問題是人不夠，更大的壓力也在於，一旦遊客群體流向全國引發新疫情，後續的追蹤控制就更加難。

時隔多日，額濟納開始轉移近萬名滯留當地的遊客，自駕遊、旅遊專列、團隊遊客，分別轉到其他低風險地區。10月27日，李龍酒店的老年遊客陸續撤離，不少長者回家後打電話、發信息，向他報平安並表示感謝。

10月29日一大早，劉夢鈴就坐上旅遊巴，12個小時後才抵達位於土默特右旗的隔離酒店。在車程中，她只吃了一個小麵包、牛奶、火腿腸，「顧不上餓了，能離開就是萬幸」，互助群裏更有人笑言稱「像動物大遷徙」。