網傳預備役退伍軍人「召回」短訊　解放軍闢謠批自媒體為流量炒作

台海局勢緊之際，內地網上流傳消息，指人民武裝部向預備役退伍軍人發送短信，內容提及「台灣問題嚴峻」、「做好隨時召回準備」。

具有解放軍背景的「鈞正平工作室」微博其後發文闢謠，並強調偽造軍隊機關部門向外發送通知的行為，涉嫌違紀違法。



據網上流傳的短訊截圖，其內容稱「各位預備役退伍軍人你們好，現接國防部動員部文件通知傳達精神，台灣問題嚴峻，望各位能做好隨時召回準備，確保召之即來，來之能戰，戰之必勝」。

具有解放軍背景的「鈞正平工作室」微博發文闢謠。（微博）

「鈞正平工作室」表示，經向有關部門核實，上述短訊為謠言，「捕風捉影、煽風點火、惡意編造這樣的虛假信息性質非常惡劣，不僅會給國家、軍隊和社會造成不良影響，而且極易引發嚴重後果」。「鈞正平工作室」表明，對某些別有用心者造謠生事的行為，軍地有關部門將依法查處，絕不姑息縱容。

隨後，「鈞正平工作室」針對此事發表評論文章，強調若要發布軍事訊息，一定是由權威部門通過合適手段進行發布，不可能如此草率。文章批評有一些自媒體等平台奉行「流量為王」的經營理念，把炒作涉軍話題作為提升關注度、獲取點擊量的捷徑，頻繁「蹭熱度」、「瞎關聯」、「亂解讀」，將局部問題全局化，將簡單事件複雜化，將一般事件熱點化，造成輿論混亂。

文章指出，國家統一的進程牽動人心，但在此時炮製這種涉軍謠言，不僅干擾國防軍事行動的正常開展，而且隨著這些涉軍錯誤訊息不斷疊加傳導、循環放大，還可能引起不明真相的社會公眾誤讀誤判，帶來難以預料的後果。

文章最後稱，依法嚴厲打擊涉軍謠言，懲處相關人員，推動全社會普遍提高「謠言免疫」能力，是中國國防教育工作的重要組成部分，「對於廣大民眾來說，擦亮雙眼、提高警惕也十分必要，唯有如此才不會人雲亦雲、隨風起舞，更不會受別有用心之人慫恿蠱惑，好心『幫倒忙』」。