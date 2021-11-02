內地網上熱論「統一後台灣省買樓攻略」　專家最看好的非高雄台北

國台辦副主任劉軍川日前揚言，「統一後的財政收入盡可用於改善民生」；《環時》總編胡錫進更進一步稱台灣前途非2300萬台灣人能決定，而要由14億中國人決定。一名微信網紅便發布了一篇幻想文，針對「統一後台灣省買房怎麼選」進行經濟面的理性分析，並認為台中是最好的落腳點。



名為「武漢凱叔」的網紅表示，聽到劉軍川說統一後，台灣財政收入盡可用於改善民生，「那確實是大利好呀」！他說2020年時研究過台灣的房產市場，此次要和大家分享如何在「台灣省」買房。

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文中很認真地運用圖表及列點分析，從台灣城市發展現狀及樓市發展現狀以及哪個值得買三點分享，他表示2017年時即和是台灣人的前同事討論過，因此若統一了，對「台灣省」城市發展前景也有了初步判斷。他認為從台灣西部重要城市台北、新北、桃園、台中、高雄、台南、新竹這7個城市中，雙北房價過高，台北房價更是比上海還貴，因此台北經濟圈雖然強大，但腹地小、房價過高，以他個人投資角度「只能說不是首選」。至於台南經濟圈，文中表示高雄是南台灣經濟中心，實力雖然強悍但不推薦投資的原因是因為，台南是深綠大本營，對大陸非常不友善，「統一後，也難免有心理距離」，而高雄建成早所以城市介面較老舊也難拆遷，加上和大陸距離最遠，「建跨海大橋成本過高，未來不好直接連通」，此外產業結構屬於低端製造業，「現在已經日落西山了」。

相對台北經濟圈、台南經濟圈，該名網紅認為「統一後，我個人最看好的是台中」，理由是台中盆地面積400平方公里大於台北的272平方公里，是台灣最大盆地，且有台中港直接面對泉州，「正處於台灣省中間的心臟位置，到台北，到台南都不遠，控制這裡就可以控制整個台灣。」文中也提到台中建成最晚，城市介面新且空地多，房價相對不高，新房均價約2.4萬元，「統一後，大陸如果建設到台灣的高鐵，可以有三條路線」，連通北、中、南，此外人口淨流入、人口全台第二多、GDP全台第三、產業層級高、大學多、科研實力強，因此最看好台中。

文末提到大陸人想搶進台灣房市有「2個招數」，一是「可以參軍，一旦統一開始，勇敢參與」，事後去台中買房；二是「只能先去找個台灣省老婆，先在台中做點小生意，比如賣茶葉蛋，等到統一時刻來臨，立刻多買幾套房，坐等發財就行了。」

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