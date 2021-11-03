江蘇小學教師性侵15名學生涉20次強姦　部分在課室發生　遭判死緩

江蘇省鹽城市一名51歲的小學男教師對3名學生實施了共計20次強姦，對包含上述3名學生在內的15名學生實施了230餘次猥褻犯罪行為。近日，鹽城市中級人民法院經審理後，一審判處該男教師死刑，緩期2年執行。



內媒《現代快報》2日報道指，從2017年9月起，涉案男教師是班主任兼語文老師。法院審理查明，2017年9月至2020年7月，男教師利用自己班主任兼語文老師的身份，對3名學生實施了共計20次強姦，對包含上述3名學生在內的15名學生實施了230餘次猥褻犯罪行為。15名被害女生在案發時均不滿14歲，初次遭受性侵時均不滿12歲。

案發後，有證人表示，涉案男教師經常在課桌旁摸女生，班上的女生幾乎都被男教師用這種方式摸過，男教師又經常喊兩名遭性侵的女生到教學樓的3樓課室和樓梯口。還有證人表示，涉案男教師經常喊兩名遭性侵的女生去他的宿舍，理由一般是拿試卷。兩名女生剛出去，男教師就跟著出去，等兩名女生進課室後一會，男教師才進課室。

在法庭上，涉案男教師認為他無論是從法律角度還是道德角度都是不可原諒的，請求判處死刑。

法院判決指，涉案男教師姦淫不滿14歲的幼女，並以摸胸、摸下身等方式猥褻兒童，且部分犯罪行為在公共場所 ( 課室 ) 當眾發生，情節惡劣。法院判決男教師犯強姦罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身；犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑15年；數罪並罰，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並對其限制減刑。