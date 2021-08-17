內地知名男演員田蕤被判刑2年半　商談劇本趁受害人醉酒強制猥褻

擁有國家一級演員職稱的內地知名男演員田蕤，周二（17日）被上海松江區法院以強制猥褻罪判處有期徒刑2年6個月。

據介紹，受害人是上海戲劇學院的一名畢業生，遭田蕤趁酒醉之際強制猥褻。



據上海松江區檢察院在去年11月20日的通報，案發在2020年8月31日晚間至9月1日凌晨，受害人與他人至田蕤家中商談劇本事宜，後田蕤趁受害人醉酒之際，對其進行強制猥褻。

田蕤擁有國家一級演員稱職，曾贏得多個獎項。（微博）

另《紅星新聞》此前報道，受害者A女士受訪時透露，因一名同校女性朋友有一個劇本想請田蕤出演，於是就與她一同前往拜訪田蕤。三人在田蕤家中吃晚飯，席間女性朋友與田蕤討論劇本，「我的酒量是『一杯倒』，喝多了我就趴在桌子上睡了。」

A女士稱，模糊記得有被女性朋友和田蕤合力扶到梳化休息，「不知道甚麼時候，田老師突然出現在我面前，問我想不想簽公司、當演員，我說我沒有想過，然後突然的，一切就發生了。」A女士表示，由於一切發生的太過突然，她當時大腦一片空白，只是不斷流淚和本能地反抗。

A女士展示與田蕤的微信聊天記錄，顯示田蕤事後有向A女士提供職業規劃的選擇，不過A女士並未接受。

報道更提到，除了A女士外，還有其他同校學生與田蕤有關的不愉快經歷。例如一名畢業生稱，田蕤曾在排戲時，在一些簡單的走位指導期間刻意碰觸女主角的身體，又曾經說出一些讓女生感到不適的說話。有學生更稱，田蕤曾在酒桌上公然發表針對女學生的不雅言論。

公開資料顯示，田蕤是內地的演員、導演，是98級上海戲劇學院表演系畢業生。田蕤憑藉話劇《共和國掌櫃》獲得第16屆佐臨話劇藝術獎最佳男主角獎、第22屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎等獎項。田蕤曾經在上戲任教4年，擁有很高的名望。