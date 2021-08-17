成都男教師猥褻20名男生案再開庭　一審曾辯稱受學生「引誘」

8月17日，此前備受關注的成都中學名師梁崗猥褻案將再次開庭，引起內地網民討論。早前2020年4月30日，12名受害人實名舉報成都某中學教師梁崗在10年時間裏性侵超過20名男生。

梁崗因涉嫌強制猥褻罪被成都市成華區檢察院提起公訴後，案件於2020年11月12日在成都一審開庭，其在庭上辯稱，自己有猥褻但沒有犯罪，還稱他是受到學生「引誘」。



綜合《上游新聞》等內地傳媒此前報道，2020年11月12日，「男教師猥褻多名男生案」一審開庭。庭審中，成華檢方指控稱，被告人梁崗於2003年7月大學畢業後，在宜賓、成都兩所高中擔任教師期間，對7名被害者實施了猥褻。

在一審法庭上，梁崗承認對包括出庭指證的劉勇、以及2018年10月最早向警方報案的兩名被害人實施了猥褻。但梁崗辯稱自己的行為不構成刑事處罰的必要條件，梁崗稱被害人對他進行了「暗示」，對其進行了「引誘」。梁崗的兩位辯護律師在法庭上表示，梁崗的行為不夠成犯罪，情節輕微，應該受《治安管理處罰法》的處罰。

一審結束後，梁崗的辯護律師程華朝表示，確認在當日庭審中為梁崗作了無罪辯護，但對案件細節他不願多作介紹，「我相信法院會作出公正的判決。」被害者方面則表示，他們沒有收到梁崗方面任何形式的道歉。

受害者憶述：難以反抗、任由擺佈

其中一名15歲時遭梁崗猥褻的男生林行，時隔11年向傳媒透露當時被性侵的經過。林行表示，晚自習時，梁崗常叫男生去心理輔導教室「單獨輔導」，為男生們按摩放鬆，手滑向他們的內褲。林行被梁崗單獨叫去這間「黑乎乎的，開著熱風空調的教室」，他難以反抗，「任由擺佈」。

梁崗多次邀請男學生到家中過夜。（微博）

林行回憶，梁崗還曾提出要帶他回家，要請他幫忙操作電腦，統計班上同學成績。到了梁崗家後，梁崗要求他洗澡，「還特意囑咐我乾淨點」，並提出要一起睡覺。睡到半夜，他發現梁崗用嘴和手在猥褻他。林行留意到，自己宿舍的男生陸續被梁崗帶離，徹夜不歸。

出庭指證梁崗的被害人劉勇對上游新聞記者表示，他在法庭上曾和梁崗進行了對質，「梁崗主要提出猥褻發生時間是在2017年4月，而非檢方指控的2016年10月，主要就是為了避開我2017年2月成年這個重要時間點，而且他還居然污衊是我們七個受害者勾引他。」談到梁崗在法庭上的辯駁，劉勇用了一句「厚顏無恥」來形容。

受害者律師要求判囚15年

據悉，檢方在起訴書中認為梁崗存在對被害者附有特殊職責、到案後未如實供述罪行等情況，要求法院從重處罰。部分被害者委託的代理律師萬淼焱則當庭提出，要求法院認定梁崗構成強制猥褻罪，並頂格判處15年有期徒刑。

內地2015年對刑法作出修訂，將「強制猥褻罪」中猥褻的對象從「婦女」擴大到「他人」，一般刑期是五年以下，而情節惡劣者則可處五年以上有期徒刑。刑責相對較重的「強姦罪」，最重可處死刑，但對象仍只限女性。