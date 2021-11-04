四川6歲腦癇症童被幼師打　家長網上訴苦反被指「不懂得感恩」

四川江油一名家長日前在網上控訴自己患有腦癇症的孩子，於今年6月在幼兒園被老師虐待。據指，涉事老師曾在家長群發動其他學生家長對其群攻，有家長更反指她「一點都不懂得感恩」等。周二（2日），學生家長何女士表示，轄區派出所已介入處理事件，昐能得到公正結果。



何女士表示，孩子今年6歲，患有腦癇症，也有智力殘疾，2020年8月開始在江油市小時光幼兒園上學，其為一間從事教學活動，也在進行殘疾兒童康復訓練的學校。起初，孩子很喜歡上學，但今年換了代班老師後卻明顯不願意去學校。

今年6月29日，孩子屁股上被發現有類似竹條打出來的紅印，而當晚他亦發病。何女士於是聯繫園方，根據園長發來的聊天截圖，顯示老師承認曾因孩子尿褲子而作出打孩子的行為。她並沒有報警，只是要求老師寫了一份保證書。至10月29日，何女士在微博和江油市論壇發文向外界揭發事件，之所以此時才在網上發文，是因為她近日在當地類似新聞下，評論了自己孩子被打的經歷，結果被幼兒園老師看到，後者於是在家長群組發公告，讓自己遭到其他家長的圍攻。

據聊天截圖顯示，一位老師稱「赫赫媽媽在江油論壇上說我們虐待赫赫，之前確實因為大便的問題老師打了赫赫的屁股，後來特別後悔，還給他們家寫了道歉信和保證書，現在又在論壇裡說那些」，隨即有家長回應「這家人都是腦殘，老師為他家孩子付出了那麼多，就這麼點事情一直逮著不放」、「一點都不懂得感恩」。何女士稱，孩子的病況本來一直控制得不錯，但自從這件事後，發病頻率就變多，情緒也不穩定。

周三（3日），園長趙老師表示，涉事老師已認錯並道歉，園方也已進行處理，雙方已達成諒解，今次是老師看到家長在網上發帖，考慮到對學校的影響，才在群組陳述了事實。對此何女士稱，她只是在網上評論，看到自己被指責後才決定發文。江油市城北派出所亦已介入事件，目前仍在調查中。