網傳女童遺書稱因學業問題遭父母虐打引起熱議　未見主流傳媒轉載

「毀掉一個人很簡單，只需要毀了她的童年…...」近日一封據稱是一名14歲上海女孩的遺書在網上引起熱議論，許多網友看完表示：「非常痛心」，也引起不少共鳴，以及反思應如何為人父母。



這篇「網文」熱傳多日，有人質疑是網絡寫手虛構的故事，也未見有主流傳媒跟進報道。



「人生一趟，遇到你們我很榮幸，若有來生，我們不要再見面了」遺書中寫到，父母要求她保持好成績，若無法達成，就會辱罵及毆打，包括罰企出門口；被巴掌打臉、手臂、大腿及背部，甚至用皮帶或者電綫抽。

「失眠的原因是睡前被駡或被打......剩下的時間用來回味一天的難過」、「中國人愛説小孩瘋掉是因爲學習壓力大， 可明明是家長把成績看得太重」、「請收手這種傷害」。作者表示不堪父母的羞辱及壓力，最終選擇了結生命，在此之前，她將積蓄放在桌上，還請父母幫忙還書給學校圖書館，並代為跟老師說聲謝謝。

這封寫滿三頁作文紙的遺書8月18日開始在微信群流傳。最早的轉發者指遺書來自其親戚的女兒，九月升中二之前不堪壓力，跳樓身亡。小女孩每句話都懂事、體恤別人，有條不紊寫完遺書安排完後事後，還留下另一字條：「榻榻米我用腳踩過，用抹布擦乾凈」。

遺書在網絡引起熱議，儘管也有人質疑是網絡寫手虛構的故事，引發的共鳴和反省卻是真切的。