中國首架第六代戰鬥機疑曝光　有望達到前所未見隱形程度

美國《軍事觀察》雜誌網站周一（1日）報道指，衛星發現成飛公司的試驗機場疑似出現中國第一架第六代戰鬥機，並附上最新衛星圖，報道對該飛行器的外形及新的無尾設計展開研究。



報道稱，成飛公司的試驗機場是中國大多數最具創新性的戰鬥機早期開發階段的試驗場。最近這個機場安置了一架新型飛機，類似於美國的「下一代空中霸主」NGAD戰鬥機的概念。

根據衛星照片，報道指出，這款神秘軍機擁有三角形機翼，一個狹窄的機頭部分，翼展可與世界上現役的最大戰鬥機之一的殲-20媲美。其無尾設計一直被廣泛認為是第六代戰鬥機的核心特點，並且帶有先進的飛行控制面，使它有望達到前所未有的隱形程度。

這種外形的飛機還受益於更高的持續高速巡航效率，並可通過推力矢量發動機來彌補由於缺失尾翼而導致的機動性方面的不足。當今最著名的無尾飛機是美國的B-2轟炸機和各種無人機，例如採用飛翼設計的中國攻擊-11無人機和無偵-8偵察無人機。

隨着解放軍殲-20的服役，中國進入世界戰鬥機的第五代梯隊，擁有世界頂級戰機。中國殲-20總設計師楊偉日前也透露中國正在展開六代機的研製工作。

楊偉評論稱，中國六代機可能是科幻電影最大膽的想象都沒有描述過的外形。六代機是一個系統工程。基本特徵是超過五代隱身能力和超音速巡航能力；配備主動型防禦系統（激光或攔截彈）；集成有源相控雷達；有高感知能力機載電腦和傳感器，可以連接衛星和大量僚機，可以和地面系統協同作戰；具備控制多架無人機的空中小型指揮能力。六代機具體能達到什麼樣的戰鬥力還需要時間驗證。

而美軍方面，據公開消息，第六代戰鬥機已經進入方案設計階段，第一架第六代戰鬥機預計在2025年—2030年研製試驗成功。

目前，世界上有美國、中國、俄羅斯、英國、法國、德國等國家正在自行或聯合研製（預研）第六代戰鬥機項目，鑑於世界上所有「六代機」都基本處於理論階段，還沒有任何國家拿出具體的工程內容。

俄羅斯科學院院士阿列克謝·阿爾巴托夫（Alexey Leonov）認為，第六代戰鬥機還將有駕駛員，但同時是一種高度智能的有人戰鬥機，能夠與無人戰鬥機配合作戰，六代機將是一個有人與無人共存的狀態。

他解釋，這種飛機的飛行員實際上將操控自動化系統的工作。自動化系統現在正在為飛行員提供支持，讓他能夠更快地對戰場情況做出反應，而在第6代飛機上飛行員將在未知情況下支持自主系統。下一代戰鬥機的特點是大型人工智能系統，這些系統可以取代駕駛功能以及瞄準和交戰系統。